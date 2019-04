L'Université de Poitiers cherche une parade à la hausse des frais universitaires

Poitiers, France

Cette année, l'université de Poitiers n'a reçu qu'environ 11 000 candidatures de la part d'étudiants internationaux, désireux de venir suivre un cursus dans le Poitou. L'année précédente, ils étaient le double. "Nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, mais nous attribuons cette baisse au projet d'augmentation des frais universitaires", avance Christine Fernandez-Maloigne, vice-présidente chargée des relations internationales, à l'université de Poitiers.

500 000 étudiants internationaux

Mi-janvier, le gouvernement annonçait le plan "Bienvenue en France", un programme destiné à accroître l'attractivité de la France auprès des étudiants étrangers, pour qu'ils soient 500 000 d'ici à 2027. Selon l'exécutif, cet objectif suppose d'augmenter les frais d'inscription. Un ressortissant d'un autre pays de l'UE devra donc, à compter de la prochaine rentrée, s'acquitter de plus de 2 700 euros pour étudier en licence, au lieu de 170 euros actuellement.

Plusieurs universités françaises se sont opposées à cette décision, dont celle de Poitiers. Dans le courant de la semaine, le président, Yves Jean, devrait doncsigner un décret permettant d'exonérer les étudiants internationaux, qui devront en faire la demande et la motiver par des conditions de ressources. Objectif : qu'ils ne payent pas plus que les autres.

Des sacrifices pour venir étudier en France

Il s'agit d'une condition sine qua non pour la majorité d'entre eux. Sur le campus de Poitiers, ils sont 4 200 non-Français, parmi les 28 000 étudiants, majoritairement issus de pays qui ne sont pas membres de l'UE. Manuel, 26 ans, étudie le droit. "Je viens de Colombie, explique le jeune homme. Pour l'Amérique latine, ça peut être une véritable barrière, je ne sais pas si je serais venu si les frais étaient plus élevés."

Matteo, lui aussi Colombien, tient le même raisonnement : "le revenu minimum n'a rien à voir entre la Colombie et la France. Mes parents n'auraient pas pu me payer l'entrée, je serais sans doute resté en Colombie." Les deux étudiants payent chacun un peu moins de 300 euros.

Gildas, Ivoirien, est inquiet lui aussi, mais pas pour lui. Comme tous les étudiants déjà inscrits, il n'est pas concerné par la hausse des frais d'inscription, sauf s'il décide de changer de cursus. En revanche, il se désole pour ses frères et sœurs plus jeunes, pour qui les études en France semblent compromises : "ma mère est ménagère, mon père photographe amateur à la campagne. Ils n'ont pas pu m'aider. J'ai pris une année blanche pour travailler, économiser pour payer l'inscription, mais aussi le billet d'avion."

Des étudiants moteurs de l'économie

Selon Christine Fernandez-Maloigne, les annonces du gouvernement ont douché les espoirs de nombreux étudiants internationaux à venir en France :

Nos partenaires, en particulier en Afrique subsaharienne et au Maghreb, nous disent que leurs étudiants s'orientent plutôt vers la Turquie et les Émirats Arabes Unis. C'est navrant, car ils ne seront pas exposés aux mêmes influences. L'état de la démocratie n'est pas le même qu'en France.

L'université n'adhère pas non plus à la logique gouvernementale, qui sous-entend que les étudiants internationaux représentent un poids financier, justifiant la hausse des frais d'inscription. Au contraire, affirme Christine Fernandez-Maloigne, "les étudiants étrangers sont 48% à travailler et donc à cotiser, ils participent à l'économie locale". Sans compter qu'ils forment un attachement à la France, qui les poussera plus tard à revenir, donc à faire fonctionner le tourisme.