L'université de Poitiers ouvre une prépa pour la haute fonction publique

Lauréats de l'appel à projet lancé par le gouvernement, l'université de Poitiers et Sciences Po Paris ouvriront, dès la rentrée 2022, une classe préparatoire "Talents du service public", afin d'accompagner 20 étudiants boursiers dans leur ambition de leur ambition d'entrer dans la haute fonction publique.

Cette prépa sera co-portée par la Faculté de Droit et des sciences sociales de l'université de Poitiers. Pendant un an,les étudiants seront préparés aux concours d'entrée de l'Ena (futur Institut du service public), de l'Inet (Institut national des études territoriales) et de l'EHESP (directeur d'hôpital et directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux).

74 classes préparatoires en France

Par ailleurs, une classe dédiée aux métiers de la sécurité publique accueillera, dès septembre 2021, à l'institut de préparation à l'administration générale de l'université de Poitiers, une promotion réduite de dix étudiants boursiers. Leur objectif : devenir officier et sous-officier de gendarmerie, officier et brigadier de police, directeur des services pénitentiaires, etc.

Au total, 74 classes préparatoires "Talents du service public" seront ouvertes sur le territoire national pour favoriser une diversification des profils des candidats.