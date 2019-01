L'université de Poitiers va investir 50 millions d'ici fin 2020

Poitiers, France

Le bâtiment en L de 6500 mètres carrés n'est aujourd'hui plus qu'un amas de gravats. Une déconstruction faite selon les règles de l'art en matière de respect de l'environnement. A la place, un espace avant tout végétalisé avec un bâtiment bien plus petit qui abritera la salle des conseils de l'université. En dessous, deux étages enterrés qui serviront de parking et de stockage.

50 millions investis en deux ans

Ce projet de 5 millions est l'un des cinq gros projets qui vont se concrétiser d'ici à la fin de l'année prochaine. Des projets financés dans le cadre d'un contrat de plan avec la région et quelques fonds européens. "En année normale, comme 2018, l'université investi en moyenne 10 millions d'euros dans ses bâtiments, en 2019 précise Laurent Brizzi, vice président de l'université en charge du patrimoine, on va investir 20 millions et pas loin de 30 l'an prochain". Parmi ces projets la construction d'un pole chimie ou la rénovation des bâtiments du secteur sciences

Les entreprises locales prioritaires !

Particularité de l'université de Poitiers, c'est l'une des trois seules universités de France à être propriétaire de ses locaux depuis 2011. A cette époque l'université s'est retrouvé à la tête d'un patrimoine de 372 000 mètres carrés pour 21 000 étudiants. Aujourd'hui, elle compte 28 000 étudiants et a réduit légèrement son patrimoine de 12 000 mètres. Patrimoine qu'elle a donc commencé à rénover, à optimiser aussi avec la volonté de faire profiter les entreprises locales des marchés qu'elle lance. Selon Laurent Brizzi, entre 80 et 90% des marchés ont été attribués à des entreprises situées entre Bordeaux, Poitiers et Nantes.