L'université de Poitiers veut produire 80 % de son énergie d'ici 2 ans

L'université de Poitiers veut se mettre au vert. D'ici 2025, l'objectif est d'être quasi autonome en énergie. "Nous allons équiper tous nos parkings sur le campus Sud d'ombrières, explique Virginie Laval, la présidente de l'Université de Poitiers. Cela doit permettre de produire 80 % de notre énergie consommée." Une chaufferie biomasse sur le site de Châtellerault doit également compléter le dispositif, une autre existe déjà à Poitiers.

ⓘ Publicité

Plus 350 % pour la facture d'électricité

Le projet s'inscrit dans une dynamique de développement durable enclenchée depuis plusieurs années, mais la récente flambée des cours de l'énergie a poussé la fac à être plus ambitieuse. "On a vu notre facture passer de 2,4 millions d'euros en 2020 à 8,5 millions estimés pour 2023. On est face à une hausse de 350 %."

L'université travaille également à mieux isoler ses infrastructures. "Dès que l'on construit ou que l'on rénove un bâtiment, on se donne pour objectif qu'il soit autonome d'un point de vue énergétique. Par exemple, le gymnase "Gu2" qui se trouve avenue du Recteur Pineau, il vient d'être rénové. Il est autonome en énergie avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et un raccord à la chaufferie biomasse de Poitiers. Mais on a peu de passoires thermiques."

10 millions d'euros investis chaque année sur 25 ans

Pour réaliser tous ces investissements, l'université bénéficie de dotations. Elle touche environ 10 millions d'euros par an pour réaliser ces travaux. L'enveloppe est programmée sur 25 ans.

loading

Virginie Laval, la présidente de l'Université de Poitiers, note également que les restes de crise sanitaire plus l'inflation touchent durement ses étudiants. "On sent qu'il y a des difficultés psychologiques avec des jeunes en difficultés. [...] Aucune mesure n'est suffisante. Mais je pense qu'il y a un vrai élan de solidarité à l'échelle de l'établissement. Et puis sortir les étudiants de l'isolement, c'est organiser des activités culturelles, sportives. Ce qui est le cas à l'université de Poitiers."