L'université de Reims ouvre ses portes aux jeunes lycéennes pour promouvoir les filières scientifiques

C'est une façon de briser "le plafond de verre" comme l'appelle Virginie Zéninari, enseignante chercheur en physique à l'université Reims Champagne-Ardenne. Les filières scientifiques dites dures, physique ou encore mathématiques appliquées, attirent moins les jeunes femmes. Alors l'université décide d'ouvrir ses portes, comme ce mercredi, pour permettre à de jeunes lycéennes de seconde, venues de Rethel dans les Ardennes, de visiter plusieurs laboratoires de recherche.

L'effet escompté ne se sera pas produit dans l'esprit d'Anne-Charlotte, Julie et Alicia, 15 ans toutes les trois. "Ca ne m'intéresse pas du tout", nous dit Alicia. "Je trouve ça surtout trop scolaire au lycée", poursuit-elle. "Je ne pense pas me diriger vers des études scientifiques. Enfin, je ne sais pas du tout encore ce que je veux faire", explique Julie. "Mais je trouve ces visites pas mal. Ça permet de mettre du concret", termine Anne-Charlotte.

Du concret, c'est l'objectif de ces visites et c'est une manière d'attirer, de rendre les filières scientifiques plus convaincantes au moment de faire des choix d'orientation post-bac. "Quand on part en médecine, on sait que l'on va devenir médecin. En droit, les meilleurs seront avocats ou juges. En physique ou en mathématiques, on permet aller vers plein de métiers mais c'est trop vaste pour les lycéens", explique Virginie Zéninari, enseignante chercheur en physique à l'URCA.

"Des stéréotypes qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années" — Virginie Zéninari, enseignante chercheur en physique à l'URCA

"À nous de montrer qu'il y a des femmes qui ont réussi à faire carrière, à avoir des postes à responsabilités et que l'on peut aussi être maman et réussir sa vie personnelle", termine Virginie Zéninari. Ces exemples de femmes qui réussissent sont mises en avant dans le programme AILES (Accompagnement à l’intégration des Lycéens dans l’Enseignement Supérieur) .

"On veut montrer que, par exemple, des mathématiciennes comme Madame Titeux, vice-présidente de l'université, ont des impacts très concrets. Elle, c'est plutôt sur le béton. En fait, ses équations vont être au service du génie civil", explique Maxime Doncq, chef du service de transition entre le lycée et l'URCA.

Mais dans la tête de certaines jeunes lycéennes, l'avenir est déjà tout tracé. "C'est sur que ça sera à 100% dans les sciences", nous avoue Eléonore, 15 ans. "Parce qu'on m'en parle depuis que je suis toute petite et que j'aime bien. J'ai toujours voulu faire de la recherche", dit-elle encore. "Je voudrai faire un métier sans routine, où je peux aider les gens. Ça peut être dans la recherche de nouveaux médicaments ou pourquoi pas en physique quantique. Je ne sais pas trop encore", termine Eléonore, rassurée et confortée dans son choix après la visite des locaux de l'URCA.