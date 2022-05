L'Université de Reims veut lutter contre le décrochage de ses étudiants

Ne plus abandonner les étudiants à leur sort mais accompagner les décrocheurs. C'est le problème que cherche à résoudre l'Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et la région Grand Est avec le dispositif DARIO, acronyme de Dispositif d’Accompagnement et de Remobilisation à l’Insertion et à l’Orientation.

Les étudiants sont nombreux, chaque année, à abandonner leur licence de droit, de philosophie ou de STAPS dès le premier semestre. Même si le nombre d'étudiants décrocheurs est difficile à estimer, "il y a beaucoup de raisons pour l'expliquer", explique Emmanuelle Leclercq, vice-présidente de l'URCA déléguée à l'orientation et l'insertion. Une erreur d'orientation, une baisse de motivation ou des problèmes personnels par exemple.

Dédramatiser le décrochage

Il faut d'abord dédramatiser la situation, selon elle. "Il ne faut pas le prendre comme étant un moment où tout est fini. On peut se tromper et pour autant repartir sur de nouvelles bases." Si le terme de décrocheur porte une notion d'échec, il faut dépasser cette notion estime Emmanuelle Declercq.

Les étudiants accompagnés par le dispositif va pouvoir prendre le temps de préparer un nouveau projet, tout en conservant son statut d'étudiant. "Nous avons la possibilité de faire des césures d'un semestre à une année en gardant le statut étudiant et les droits qui vont avec", rappelle la vice-présidente de l'université.

Vers l'université ou une formation professionnelle

Durant cette césure, l'université va proposer des stages conventionnés sans forcément de rapport avec la filière initialement choisie. "En rencontrant un professionnel ou un milieu professionnel l'étudiant peut se dire oui, je me suis trompé de voie." Pour autant le dispositif ne vise pas obligatoirement à relancer ces étudiants dans une filière universitaire. "Ca peut être un projet solide de formation, mais aussi un projet d'insertion professionnelle", insiste Emmanuelle Leclerq.

Ce dispositif est financé intégralement par la région Grand Est. Des étudiants vont pouvoir en bénéficier dès la fin de cette année universitaire. Mais le moment clé sera la rentrée prochaine, où les décrochages sont les plus nombreux.