L'Université de Rennes 2 est bloquée depuis 5 heures ce jeudi matin dans le cadre d'une journée d'action contre le plan étudiants et la plateforme Parcoursup à l'appel de plusieurs syndicats d'étudiants. Des tables et des chaises ont été placées aux principales entrées.

Rennes, France

La présidence de l'Université de Rennes 2 demande aux étudiants et aux personnels de ne pas se rendre aujourd'hui sur leurs lieux de cours ou de travail. Depuis 5 heures ce jeudi matin ses principaux accès sont bloqués par des tables et des chaises. La veille une journée de blocage a été votée en assemblée générale. Les syndicats étudiants UNEF et Solidaires, soutenus par la FCPE, l'association de parents d'élèves, demandent le retrait du plan étudiants du gouvernement ainsi que de la plateforme Parcoursup mise en place pour l'orientation des lycéens de terminale. Ils estiment que la loi Vidal met en place des critères de sélection et va augmenter les inégalités sociales.