L'Université de Tours toujours dans l'incertitude sur l'accueil des étudiants en septembre

Dans un mois et demi, l'université de Tours va recommencer ses cours. Mais comment va fonctionner ce vaisseau de 30.000 étudiants répartis sur six campus principaux, dont 6.000 étudiants de néo-bacheliers qui vont découvrir la Fac? La question reste entière. La réponse va tomber entre le 17 et le 20 août, en provenance du Ministère de l'Education et de l'Enseignement supérieur. La direction de l'université de Tours travaille sur trois scénarios. La première hypothèse, la plus favorable, serait un retour à la normale, en présentiel, sans restriction. La moins favorable serait un reconfinement partiel ou total, avec uniquement des cours et des examens à distance. La formule la plus prévisible serait une formule hybride.

Des cours peut-être le samedi, voir même une année universitaire plus longue

La direction de l'université a déjà fait travailler tous ses départements, tous ses sites, pour proposer une organisation à cette troisième formule, un peu de présentiel, un peu de cours à distance, à tour de rôle pour les étudiants. Il faut estimer le nombre de personnes maximum par amphithéâtre et par site, ou encore créer des sens de déplacements. Dans ce scénario hybride, les cours en amphi seraient filmés et disponibles en direct sur une plate-forme internet. Les amphithéâtres ne seraient remplis qu'à 25 ou 33%. Ce serait surtout vrai en psycho, en droit ou encore en médecine, des filières qui comptent les plus grosses promotions de première année (800 étudiants en psycho, 1000 en droit, 1300 en médecine...). A l'IUT, avec des classes de 25 à 30 étudiants, le présentiel pourrait être préservé. L'Université envisage aussi d'élargir ses amplitudes horaires, plus tôt le matin, plus tard le soir, avec des cours parfois le samedi pour éviter trop de monde en même temps sur les campus. L'année universitaire pourrait aussi être étendue.