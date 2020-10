Le Mans Université a dépensé près de 900.000 euros pour permettre les cours à distance en vidéo

Depuis le mois d'août dernier, le Mans Université a aménagé les seize amphis et une centaine de salles de travaux dirigés en vidéo pour que tous les cours puissent être suivis à distance. Depuis la rentrée, début septembre, il y a seulement une place sur deux dans les amphis et les cours à distance sont privilégiés.

Des cours en streaming visibles en direct et en rediffusion

"Depuis la rentrée, nous privilégions les cours à distance en dehors des salles"souligne Rachid El Guerjourma, le président de l'Université du Mans. "Toutes les salles sont équipées de vidéo et les étudiants peuvent suivre via leur ordinateur les cours par vidéo en direct ou en rediffusion. Ils ont également accès à une plate-forme sur laquelle ils peuvent poser des questions à leurs enseignants. Pendant leurs cours, les enseignants peuvent choisir différents angles de caméra soit sur eux soit sur le tableau ou des documents".

Ces aménagements de vidéo, d'informatique ont été réalisés depuis le mois d'août par l'université et c'est un investissement important de près de 900.000 euros. Le budget total de l'université est de 94 millions d'euros en comptant les salaires des enseignants et chercheurs.

L'investissement de la mise en place de la vidéo

400.000 euros pour l'achat d'ordinateurs pour les enseignants et les étudiants les plus défavorisés

250.000 euros pour la vidéo dans les seize amphis du Mans et de Laval

130.000 euros pour les serveurs informatique

40.000 euros pour la vidéo dans les salles de travaux dirigés

Les étudiants de l'université du Mans qui portent le masque à la sortie de la bibliothèque © Radio France - Christelle Caillot

Le port du masque plutôt bien respecté sur le campus de l'université du Mans

Actuellement, le port du masque par les étudiants, et le personnel est plutôt bien respecté dans les salles de cours, le restaurant universitaire ou encore à la bibliothèque. Même aux arrêts de tramway, les étudiants gardent le masque. C'est devenu pour beaucoup une habitude mais c'est aussi une rupture de lien social.

Emilie par exemple qui est en master de droit : "pour moi, je trouve que les cours sont plus difficiles à suivre; il faut plus de concentration et avec la vidéo, on ne peut plus poser de question directement aux professeurs. Il y a aussi moins d'échanges et de débats dans les cours. Même chose quand on arrive au restaurant universitaire, on hésite à se mélanger entre les filières ou à aller à la rencontre de nouvelles personnes".

Anane qui arrive de Paris en première année de LEA, en langues étrangères appliquées est plutôt rassurée : "il y a beaucoup moins de monde au Mans qu'à Paris. C'est plutôt rassurant d'être ici en Sarthe plutôt qu'à Paris. Après, sur le port du masque, je me suis habituée depuis plusieurs mois donc pour moi, ça ne change pas grand chose".

60 ambassadeurs pour faire respecter les gestes barrières

L'université du Mans a fait appel à une soixantaine d'étudiants pour faire respecter les gestes barrières. Ils se relaient environ huit à dix heures par semaine sur les principales entrées et sorties de l'université. Anne fait partie de ses ambassadeurs covid : "le port du masque est plutôt bien respecté; franchement, il n'y a pas eu vraiment de réfractaires; ils se comptent sur les doigts d'une main. Je n'ai pas eu besoin de faire le gendarme. C'est plutôt bien ce rôle d'ambassadeur; en plus on est payé au Smic pour ces quelques heures".

Le Mans université compte pour cette rentrée 13.500 étudiants, c'est 600 de plus que l'année dernière. Une hausse due notamment à l'augmentation du nombre de bacheliers.