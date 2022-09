L'Université Inter-âges du Dauphiné a très hâte de vous accueillir !

C'est la rentrée aussi pour l'université inter âges du Dauphiné (UAD) ! Ces cours pour adultes ou enfants qui avaient été fortement perturbés durant toute la période du Covid en raison des masques, des protocoles et des jauges. Cette année -a priori- sans restriction sanitaire devrait permettre un retour à la normale pour cette structure associative. Il y avait 6.800 adhérents en 2019. C'est tombé à 5.000 environ pendant le Covid et les confinements. Cédric Mazzone est le directeur et il est optimiste.

On sent qu'il y a eu des changements de comportements

"Ce qui est important, c'est de dire que l'UAD est toujours présente et qu'elle permet de retrouver des activités d'enseignement, des activités de culture, de découverte, de faire des stages et de reprendre une vie commune. On sent qu'il y a eu un changement parce que les gens ont parfois changé leurs habitudes de vie et on peut le comprendre ! On s'aperçoit quand même que le lien social est d'importance rudimentaire, essentiel dans la vie. Moi-même, j'étais content de retrouver les salariés, mais l'UAD, c'est surtout des gens qui, à la suite d'un cours d'italien, peuvent se retrouver à Rome, dans un restaurant par exemple ! Tous ensemble, ils ne se créent pas que des cours, il se crée aussi des voyages, des amitiés, et les gens se rencontrent aussi à l'extérieur." Est ce que vous avez envie peut être de revoir des gens qui, par prudence, restaient chez eux, derrière leur écran ou derrière leur masque ? "Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Retrouver des adhérents qui étaient là l'année dernière et ceux qui étaient là il y a deux ou trois ans. La porte est grande ouverte." Est ce qu'il y a des gens qui vous ont dit : "on a peur de revenir" ? "On a su en 2020 et en 2021 que les gens ne voulaient pas revenir pour des raisons simplement sanitaires. Ne pas se mêler à un grand nombre d'autres personnes, ça, on l'a bien compris. Cette année, on redémarre dans des conditions plus normales, plus sereines, sachant que nous faisons très attention à l'aération des locaux dans tous les sites."

Inscriptions déjà ouvertes !

Cette association est un peu le symbole de ces structures associatives qui redémarrent mais doucement, et avec un vrai enjeu en terme d'adhésions cette année. L'université inter-âges du Dauphiné compte quarante salariés et fait travailler aussi quarante prestataires. Les inscriptions sont ouvertes dans toutes les matières et les cours reprennent entre la mi et la fin septembre.

Pratique : les inscriptions sont ouvertes ici en ligne, ou alors les renseignements sont à récupérer à l'hôtel de Belmont, 2 square de Belmont, à Grenoble.