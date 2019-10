L'Université Paul Valéry veut booster son attractivité

L'Université Paul Valéry Montpellier III a fait le point, mercredi 25 septembre, sur ces projets en cours : travaux, mise en place du projet Nexus. Des projets qui doivent permettre à l'établissement d'être plus attractif.

Elle accueille de plus en plus d'étudiants. "250 élèves de 1ère année en plus tous les ans depuis 2015", a d'emblée précisé Patrick Gilli, le président de l'Université Paul Valéry, lors de sa conférence de presse de rentrée, mercredi 25 septembre.

Mieux accueillir les 21.000 étudiants

Des nouvelles têtes à instruire qu'il faut aussi accueillir dans de bonne condition. Aujourd'hui, l'établissement compte 21.000 étudiants qui commencent à être un peu à l'étroit.

Avec l'importante campagne de travaux lancée il y a plusieurs années, de nouvelles salles de cours vont ouvrir. "Il y en aura une trentaine", indique Patrick Gilli. La nouvelle bibliothèque de l'Atrium qui elle, fera 5.000 mètres carrés, est en train de sortir de terre.

Ces nouvelles infrastructures participeront au rayonnement de l'Université Paul Valéry. Mais la présidence veut mettre les bouchées doubles, notamment en terme de numérique avec le projet Nexus.

Développer la formation numérique

Un projet porté par l'Université montpelliéraine et financé par l'Etat à hauteur de 7 millions d'euros sur 10 ans qui doit, dès 2021, permettre d'apporter à tous les élèves une formation poussée dans le domaine du numérique.

"Ce que l'on veut, c'est que nos étudiants soient reconnus à leur juste valeur, que ce soir sur le plan intellectuel et sur le plan de l'habileté informatique", souligne François Perea, le vice-président délégué au numérique à l'université Paul-Valéry Montpellier-III.

Tous les étudiants de toutes les filières vont avoir, en plus de leur formation disciplinaire, des formations à des logiciels et à des initiations au codage

L'idée pour l'université, c'est de proposer des formations solides pour résister à la concurrence des écoles privées du territoire.

Pas de hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers

Autre aspect qui constitue l'attractivité d'une université, c'est la présence d'étudiants étrangers. "Nous ne souhaitons pas que leurs frais d'inscriptions subissent une augmentation comme le veut le gouvernement", martèle Patrick Gilli qui, avec le conseil d'administration, avait voté une motion l'année dernière. "Nous maintiendrons notre position aussi longtemps que nous ne serons pas contraints d'appliquer la loi."