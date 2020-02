L'Université Rennes 2 fermée ce vendredi par crainte d'une "occupation festive"

La direction de l'Université Rennes 2 annonce ce vendredi matin une fermeture administrative de ses campus de Villejean et de la Harpe. Des appels à une "occupation festive" du site sur les réseaux sociaux, en soutien aux lycéens mobilisés contre la réforme du bac, ont provoqué cette décision.

Rennes, France

Il n'y aura pas de cours ce vendredi à l'Université Rennes 2. Dans un communiqué, l'université craint "un message diffusé sur les réseaux sociaux par l'Assemblée générale étudiante de Rennes 2, et circulant largement auprès des lycéen·nes" et qui "annonce une "occupation festive" de locaux de l'université vendredi 14 février, en soutien aux lycéen·nes mobilisé·e·s contre la réforme des épreuves du baccalauréat."

La direction prononce donc une fermeture administrative de ses sites de Villejean et de la Harpe ce vendredi. Le communiqué explique que "malgré une rencontre avec des représentant·e·s de l'AG pour chercher une alternative, aucune solution n'a pu être trouvée pour garantir le respect des conditions de sécurité des personnes et des biens. L'ampleur de l'événement et l'afflux probable de lycéen·nes nous ont conduit à interdire la tenue de cette soirée dans nos locaux."