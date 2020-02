L'université Rennes 2 n'exclut pas d'envoyer les forces de l'ordre en cas de blocage des partiels

Nadia Dupont et Jacques Oulhen, vice-présidents de la formation.

Après les perturbations des examens du premier semestre par des étudiants opposés à la réforme des retraites, l'université de Rennes 2 a décidé de reporter ces partiels. Les examens doivent se tenir du 2 au 7 mars après les vacances de février mais de nouvelles menaces de blocage pèsent sur leur déroulé. Ce mardi 18 février, lors d'une assemblée générale, une centaine d'étudiants ont voté le blocage de la semaine d'examens. Une décision qui pousse la présidence de l'université à réagir.

"Nous estimons que ces étudiants ne sont pas représentatifs. Des décisions ont été votées par les instances démocratiques de l'établissement et elles doivent être respectées", estime Jacques Oulhen, vice-président. "Pour nous, ce blocage des examens n'est pas entendable par rapport aux revendications", ajoute Nadia Dupont, vice-présidente.

La présidence a un objectif : éviter un blocage. Elle compte ainsi sur la mobilisation des étudiants déterminés à passer leurs examens. "Si ils sont suffisamment nombreux on pourra lancer les partiels qui doivent se dérouler sur le campus en début de semaine. En cas de blocage, on n'exclut pas d'utiliser la force, mais ce n'est évidemment pas souhaitable", confie Nadia Dupont.

Une partie des partiels doit se dérouler sur table du lundi 2 au mercredi 4 mars. Les examens du 5, 6 et 7 mars auront lieu via Internet. "C'est un processus que nous avons déjà testé en 2018 et qui fonctionne. Les étudiants qui le souhaitent pourront utiliser les salles informatiques sur le campus."