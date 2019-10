L'urgence écologique au cœur des débats d'une centaine de jeunes des centres sociaux à Avignon

Avignon, France

L'an dernier, ils avaient débattu de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette année, ils ont voté pour l'urgence écologique. Les adolescents ont fait participer les élus de la ville d'Avignon aux réflexions de groupe. Gabriel, 17 ans et Tina, 16 ans, ont vu d'un bon œil l'implication des élus locaux. Ils ont contribué aux débats mouvants et aux discussions. Un échange qui a abouti à l'écriture d'un manifeste.

Sofian, 17 ans, a pris conscience de l'urgence climatique grâce au Réseau Jeune organisé par la fédération nationale des centres sociaux. En rentrant chez lui, il aimerait continuer à se mobiliser et sensibiliser son entourage. "Commencer par le tri, c'est un petit geste mais l'un des plus important. J'ai vu que c'était urgent de réagir et si on n'agit pas vite, on risque de perdre notre planète Terre."

Une mobilisation a eu lieu sur le parvis de la mairie d'Avignon où pollueurs et défenseurs s'affrontaient avant de chanter tous en cœur le slogan "On est plus chaud que le climat".