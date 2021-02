L'Yonne attend les tests salivaires pour le dépistage du Covid dans les établissements scolaires

,Jean Michel Blanquer le ministre de l'éducation nationale l'a assuré dimanche. Entre 50.000 et 80.000 tests salivaires seront réalisés cette semaine dans les établissements scolaires, pour atteindre 200.000 tests par semaine. Dans l'Yonne, la direction départementale des services de l'éducation nationale se dit dans les starting blocks, mais les tests salivaires ne sont pas attendus avant quelques jours. Vincent Auber, le directeur. "C'est un déploiement très important, il y a donc des délais de mise en place. Mais nous nous préparons à cette opération qui va compléter les tests antigéniques qui ont été réalisés notamment dans le second degrés, dans les collèges et les lycées du département. "

Le test salivaire moins désagréable pour les enfants

Ces tests vont d'ailleurs continuer, en complément des tests salivaires. "Ces derniers, en revanche, concerneront davantage le premier degrés parce que c'est un test qui est mieux adapté aux écoliers que celui avec un écouvillon dans le nez."

Vincent Aubert directeur départemental des services de l'éducation nationale. Copier

C'est simple en effet, l'élève doit cracher dans un tube. On peut également faire le prélèvement à l'aide d'une pipette qui est glissée sous la langue de l'enfant. Pour ce test salivaire, il y a juste une règle à respecter. Il faut attendre au moins une demi heure entre le dernier repas ou le brossage des dents, et la réalisation du test. L'autorisation écrite des parents est obligatoire pour que l'enfant puissent bénéficier du test salivaire. Le laboratoire chargé de recueillir la salive devrait pouvoir donner le résultat sous 24 heures.

Le test salivaire, comment ça marche ? Copier

Enfin l'éducation nationale a adopté en début de semaine un nouveau protocole sanitaire assouplissant les règles qui imposent une fermeture de classe en cas de contamination par le variant britannique. Désormais, trois cas positifs au variant anglais entraînent la fermeture d'une classe. En revanche la présence d'un seul cas du variant sud-africain ou brésilien peut entraîner la fermeture d'un établissement.