L'Yonne aura bientôt son planétarium, à Mailly le château

Le premier planétarium de l'Yonne devrait être opérationnel l'été prochain à Mailly le Château. Une salle en forme de Dôme où sera reproduit l'aspect de la voûte céleste et les mouvements des planètes. Une image du ciel à 360°.

La météo ne permet que trop rarement d'observer les étoiles et les constellations. Alors les membres de l'association Ursa Major Astronomie de Mailly le Château ont eu l'idée de construire un planétarium. Patrick Berger est vice-président de l'association. « L'hiver il nous arrive d'être deux mois, deux mois et demi sans sortir. C'est frustrant pour des astronomes amateurs comme nous. »

C'est une demi sphère sur laquelle on va projeter l'image du ciel à 360°

Un terrain de 7 hectares situé sur les hauteurs de la commune de Mailly le Château va donc accueillir le début des travaux dans quelques jours . Le planétarium, de Mailly le Château se composera d'une coupole de 6 mètres de diamètre. « C'est une demi sphère. On coupe une orange en deux et ont la pose sur une table. Voilà le planétarium c'est ça. Ensuite on va projeter avec un appareil l'image du ciel à 360°. On va projeter les étoiles, les différentes galaxies. Et on peut aussi projeter des reportages qui sont fait spécifiquement pour un planétarium. »

Hubert Reeves: comme instrument pédagogique, un planétarium c'est extra

L'association Ursa Major Astronomie de Mailly le Château a déjà récolté 10 000 euros pour la construction de son planétarium via le site de financement participatif Helloasso. Il en manque encore 2000 pour boucler le budget.

Le planétarium pourra accueillir une trentaine de personnes et notamment des scolaires. C'est une véritable aubaine selon Hubert Reeves l'astrophysicien qui réside régulièrement à Malicorne en Puisaye. Et pour les enfants, ça peut susciter des vocations. « Comme instrument pédagogique, un planétarium c'est extra. Ca fait découvrir aux enfants cette possibilité qu'il y a , d'avoir une vocation, un métier de chercheur, en science, et en particulier, en astronomie. Et d'ailleurs moi même quand j'ai vu un planétarium quand j'étais enfant, ça a été pour moi très important. »

Si tout se passe bien, association Ursa Major Astronomie de Mailly le Château prévoit l'ouverture de son planétarium , à l'occasion de la nuit des étoiles . Elle aura lieu au mois d’août.