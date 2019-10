Les écoles de Venoy et Bléneau expérimentent les petits-déjeuners gratuits

Auxerre, France

Les petits-déjeuners gratuits à l’école, une première dans l'Yonne. Un dispositif mis en place dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la grande pauvreté lancée par le gouvernement en avril dernier. En septembre, l'inspectrice d'académie a envoyé un courrier à toutes les communes de l'Yonne pour leur proposer de participer au dispositif, pour le moment seulement deux mairies ont décidé de se lancer. Venoy et Bléneau vont proposer après les vacances de la Toussaint, deux fois par semaine, gratuitement, des petits-déjeuners à leurs élèves, soit 279 élèves de maternelle et de primaire.

L'indispensable premier repas de la journée

Un jus de fruit ou un produit céréalier et un produit laitier composera ce petit-déjeuner servis aux enfants entre 8h et 9h soit avant le début des cours. Le petit-déjeuner n'est pas obligatoire. "Ce repas favorise la concentration et les apprentissages des enfants durant la matinée", explique Annie Partouche, l'inspectrice d'académie. Selon une étude du Credoc de 2015, 25 % des enfants entre 3 et 11 ans ne prennent pas de petit-déjeuner avant d'aller à l'école. Dans l'Yonne, L'Etat prend en charge financièrement chaque petit-déjeuner à hauteur de 1,20 euro, une incitation financière importante pour les communes mais pour les maires ce dispositif peut s'avérer compliqué à mettre en place, en particulier en cours d'année scolaire. Mais l'inspectrice d'académie n'en doute pas, "d'autres communes et d'autres écoles suivront très rapidement". Les communes de Chéu et Sainpuits pourraient rejoindre le dispositif à partir du 1er décembre.