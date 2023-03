La 4e édition du Salon de l'apprentissage et de l'orientation a lieu ce week-end au parc des expos de Poitiers

De 2 662 contrats en 2019 à 4113 en 2022, l'apprentissage est une formule qui marche dans la Vienne. Elle est mise à l'honneur ce vendredi et ce samedi, au parc des expos de Poitiers, où se tient la 4e édition du Salon de l'apprentissage et de l'orientation.

Dans le hall B du parc des expos de Poitiers ce vendredi, 1700 collégiens et lycéens ont déambulé au milieu des stands des différentes formations. Au programme : découvrir les métiers du service, de la construction, ou encore de l'industrie et de la mécanique. C'est ce dernier point qui intéresse particulièrement Enzo, un lycéen de 17 ans en bac pro boulangerie et pâtisserie : il est venu chercher des informations pour se réorienter dans la mécanique automobile.

Et c'est Hervé Genier, enseignant responsable du pôle mécanique au CFA de Saint-Benoît qui lui explique les différentes formations qu'il peut suivre. Lui qui a souvent vu l'apprentissage être relégué comme voie de garage, il est ravi que des jeunes comme Enzo soient aussi motivés : "il est arrivé avec plein de renseignements... on est en train de mettre en œuvre des stratégies de formation, déjà, parce qu'il est très très investi". Grand sourire aux lèvres, Enzo sait qu'il n'a plus qu'à trouver un employeur pour postuler à la formation.

Un pied dans le monde du travail

C'est cette entrée rapide sur le marché du travail qui intéresse de plus en plus les jeunes explique Yan, 20 ans et lui-même apprenti : "on apprend à être plus mature, à gérer son argent parce qu'on commence à avoir une petite paye... de mon expérience, plus on y est tôt et jeune, mieux c'est parce que c'est forcément ce qu'on va devoir faire à la fin".

Pour Karine Desroses, présidente de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vienne, l'apprentissage prend enfin l'ampleur que ce type de formation mérite. D'autant que ce sont les professionnels du territoire d'aujourd'hui qui forment ceux de demain. Et que l'employabilité des jeunes qui ont suivi des parcours en alternance est plus simple, et rapide : "l'objectif c'est qu'à l'issu de la formation, le jeune soit employé. A l'issu de l'apprentissage, pratiquement 80% des jeunes trouvent un travail à 6 mois".

Le Salon de l'apprentissage et de l'orientation sera ouvert ce samedi 11 mars, de 9h00 à 18h00. L'entrée est gratuite.