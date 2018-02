Saint-Remy-sur-Bussy, France

En 2016, la Banque de France a été officiellement nommée par les pouvoirs publics "opérateur national pour l'Education Economique et Financière". Des ateliers pédagogiques sont donc organisés par des membres de la Banque de France auprès des jeunes élèves. Le but c'est de les éduquer autour des questions d'argent et d'économies car ce sont eux, les consommateurs de demain. Le premier atelier pédagogique du département s'est déroulé dans l'école primaire de Saint-Rémy-sur-Bussy, près de Suippes, dans la classe de CM2 de monsieur Petit.

On sent un relief, ça fait comme des guilis"

Yannick travaille à la Banque de France et c'est lui qui explique à la classe comment reconnaître un vrai d'un faux billet.

Atelier de reconnaissance de billets © Radio France - Annelaure Labalette

Il faut utiliser la méthode "TRI" (pour Toucher, Regarder, Incliner). Dans la classe les élèves se prêtent au jeu. Cameron touche les lignes situées à la droite du billet de 10 euros : "Ah oui, on sent un relief, ça fait comme des guilis". Et c'est une bonne chose car Yannick, intervenant pour la Banque de France leur explique que si on ne ressentait pas ces reliefs, cela voudrait sûrement dire que le billet est faux. Reconnaître un vrai d'un faux billet passe aussi par son inclinaison vers une source de lumière. La déesse Europe que l'on aperçoit à gauche du billet par exemple "à la lumière, elle a le visage blanc et les cheveux noirs et si on pose le billet sur sa manche, c'est le contraire, elle a le visage noir et les cheveux blancs" nous explique Yannick.

Reportage dans la classe de CM2 de Mr Petit lors d'un atelier pédagogique Copier

Dépenser en se demandant : est-ce un besoin ou une envie ?

Les élèves de cette classe de CM2 sont ensuite invités à donner leur avis. Denis Charlier est responsable du service des particuliers à la Banque de France de la Marne. C'est lui qui chapeaute et gère les ateliers pédagogiques dans les écoles. "D'après vous quelle est la différence entre un besoin et une envie ?" . Il explique à la classe qu'acheter une bouteille d'eau est un besoin pour vivre mais qu'acheter la dernière paire de baskets à la mode est une envie.

Denis Charlier anime les ateliers pédagogiques pour la Banque de France de la marne © Radio France - Annelaure Labalette

Interview de Denis Charlier sur le but de ces ateliers pédagogiques d'éducation à l'économie et aux finances Copier

Faire des économies tout en s'amusant

L'atelier pédagogique dans la classe de M. Petit se termine par un jeu de l'oie imaginé et conçu par la Banque de France. Un petit scénario est raconté aux élèves : ils doivent organiser un goûter d'anniversaire qui coûte 120 euros mais pour l'instant, les élèves n'ont que 60 euros dans leur portefeuille. Ils vont donc devoir répondre à des questions autour de l'argent, des économies, des assurances et en fonction de leurs réponses, ils gagneront un peu d'argent dans leur cagnotte ou ils en perdront.

La table de jeu de l'oie imaginée par la Banque de France © Radio France - Annelaure Labalette

Avec la réduction du surendettement des ménages marnais, développer l'éducation économique et financière chez les plus jeunes fait partie des cinq missions de la Banque de France en 2018.