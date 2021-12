"La bidouille, ça suffit" : les animateurs périscolaires de Laval appelés à faire grève une semaine

Les animateurs du périscolaire et les ATSEM de la ville de Laval, en Mayenne, sont appelés à faire grève une semaine, du 13 au 17 décembre, par le syndicat Force Ouvrière. Le mouvement coïncide le 14 décembre avec une journée nationale, mais c'est bien la situation lavalloise qui est en cause.

Au moins 15 animateurs manquants pour toute la ville de Laval

La mairie de Laval, par la voix de l'adjointe à l'éducation Marie-Laure Le Mée Clavreul, reconnaît le problème : "On compte 40 sites scolaires à Laval, et sur le personnel d'animation, il nous manque une quinzaine de personnes le midi, une dizaine le soir." Un déficit qui entraîne des situations ingérables où un animateur se retrouve face à 45, voire 50 enfants selon Force Ouvrière.

De quoi mettre en danger les enfants eux-mêmes, et c'est ce que veut mettre en avant le syndicat cette semaine : "tous les jours, nos collègues vont au travail la boule au ventre. Ce n'est plus de l'animation, mais de la surveillance. Si quelque chose arrive à un enfant, qu'est-ce qu'on fait ? La bidouille, ça suffit" dénonce Annie Lemmonier, secrétaire FO pour la ville de Laval. Les animateurs et les syndicats ont déjà été reçus par la mairie. "On est écoutés, pas de problème, explique Annie Lemonnier. Sauf que les animateurs ne veulent plus être reçus, ils veulent du concret. Des renforts, rapidement."

Une demande transmise à Marie-Laure Le Mée Clavreul : "les solutions sont multiples. On travaille sur l'idée recruter avec davantage d'heures les AESH. On travaille aussi avec les clubs sportifs pour qu'ils puissent être présents et nous donner des heures. Cette pénurie, elle n'existe pas juste à Laval, elle est nationale". Et sur la question des salaires des animateurs, qui pour certains ne dépassent pas 600 euros, l'adjointe tient à rassurer : "on n'est pas sur une économie de moyens. On est en train de revaloriser et de titulariser un maximum d'agents pour être attractif. mais il va falloir du temps pour que notre politique porte ses fruits."