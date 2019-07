La "bidouille" des délibérations de certains jurys de Bac

Poitiers, France

Les candidats et les membres des jurys du baccalauréat se souviendront longtemps du millésime 2019. "Cette délibération c'était la confusion totale, c'était même le cirque", nous explique ce professeur d'économie. "Là où un jury dure normalement deux heures maximum là on y a passé six heures. Sur les 80 candidats 60 avaient leurs copies corrigées et leurs notes, se pose le problème pour les 20 restants. Il manquait des notes, et les jurés ont dû aller chercher les notes du contrôle continu pour les mettre à la place des notes qui manquaient."

"Problème, il n'y aucune mention du caractère provisoire sur les notes qui sont mises et on oblige les membres du jury a signer un procès verbal", nous explique un autre. Certains présidents de jury refusent, et alors des proviseurs font signer un papier à d'autres membres du jury qui reconnaissent s'engager à signer à la place du président "défaillant".

des courriers signés à la demande de proviseurs © Radio France - VH

On peut y lire : "En l'absence de signature de la part du président et du vice-président du jury je vous demande de signer les procès-verbaux de délibération. En vous remerciant bien vivement au nom de l'institution."

Est-ce bien légal ? Quelle valeur accorder à ce papier signé parfois sous la pression "amicale"du proviseur du lycée ? Des jurés se posent la question. "Il y a eu de véritables bidouilles" reconnait un autre membre de jury.