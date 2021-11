La Bressola et la région Occitanie se mettent au travail pour faire émerger le projet de collège-lycée

Familles et enseignants avaient manifesté fin octobre pour défendre ce projet de collège-lycée

La direction de La Bressola a rencontré la Région ce vendredi pour faire avancer son projet de collège-lycée, avorté au mois de septembre dernier. L'occasion pour ce réseau d'enseignement en langue catalane de lister ses demandes et ses besoins pour la rentrée prochaine. "Nous sommes dans une démarche d'urgence pour accueillir notre classe de sixième et de cinquième", qui devaient s'installer dans le couvent Sainte-Claire, explique Jean Sébastien Haydn, le président de La Bressola, "mais aussi une solution qui puisse se prolonger sur les quatre années suivantes." La direction aura besoin de ce temps pour mettre en place un projet définitif de deuxième collège et de premier lycée dans le département.

"Au-delà des simples déclarations, il y a quand même une volonté concrète" - Jean-Sébastien Haydn

Pas de piste précise pour le moment donc, mais une première étape qui soulage la direction. "Il y a une volonté de la Région de soutenir le projet de La Bressola et un engagement à nous revoir très rapidement, pour pouvoir avancer de manière concrète et annoncer aux familles et aux élèves une solution pour la rentrée prochaine", se réjouit Jean-Sébastien Haydn. "Au-delà des simples déclarations, il y a quand même une volonté concrète", ajoute le président.

La Bressola n'abandonne pas pour autant le projet de s'installer au couvent Sainte-Claire, à Perpignan, mais la direction avoue ne pas pouvoir se permettre d'attendre les décisions de la justice. Le réseau d'enseignement a déposé deux recours, un en référé, l'autre devant le tribunal administratif. La décision du recours en référé devrait tomber début décembre.