Quimper, France

Malgré les vacances, c'est une information qui commence à faire parler... Le ministère de l'Education nationale a publié pendant les congés scolaires les dates de vacances de l'année scolaire 2018-2019, qui commence dans quelques jours.

Et la Bretagne, plus globalement la zone B, est la plus mal lotie ! Les vacances de printemps sont habituellement décalées, pour les trois zones, mais là, retour en classe le 23 avril, avant des vacances estivales le 5 juillet au soir. Cela représente 11 semaines sans congés pour les enfants jusqu'aux grandes vacances.

"Ca va être long... " - Lenny entre en quatrième

"11 semaines de classe consécutives, c'est beaucoup pour les enfants", réagit Nathalie, enseignante et mère de famille. "Ils sont énervés, fatigués, ils dorment, ils sont fatigués d'apprendre, ils sont moins attentifs!".

"De fin avril jusqu'à début juillet ? Presque trois mois sans vacances, ça va être compliqué", estime cette autre mère de famille, professeur de danse au collège notamment : "C'est à ce moment que les élèves se blessent le plus..."

Lenny, élève de quatrième, appréhende déjà : "Ca va être long, à cette période, j'ai hâte d'être en vacances, j'en ai marre souvent... Et avec toutes les évaluations, c'est pénible".