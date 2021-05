La campagne de tests dans les écoles s'accélère doucement en Indre-et-Loire

Le gouvernement a ses objectifs, la réalité ses caprices. Alors que l’exécutif ambitionne un million de tests par mois dans les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, certains territoires suivent la cadence au (tout) petit trot. L'Indre-et-Loire en fait partie. Cette semaine, seuls 10 établissements du département - neuf écoles primaires et un collège - bénéficieront d'une campagne de dépistage.

Dans ceux-là, en plus, il faut convaincre les parents d'y inscrire leurs enfants et ce n'est pas chose facile. Ce lundi 3 mai, par exemple, 65 enfants sur les 137 que compte l'établissement ont été testés à l'école Simone Veil du quartier des Deux-Lions à Tours. C'est à peine 50%. Mais le ratio est encore moins bon au collège Montaigne de Tours-Nord, où seulement 1 élève sur 6 s'est fait tester.

À l'école Simone Veil des Deux-Lions, les enfants ont découvert les tests salivaires. © Radio France - Adrien Bossard

Christian Mendivé, le directeur académique de Tours, relativise. "Si on regarde le pourcentage général, nous sommes à moins d'1% de la population scolaire du département qui est concernée par des tests positifs. Il n'y a donc rien d'alarmant. Nous sommes dans une proportion similaire à celle que nous connaissions avant les vacances."

La direction académique compte sur les autotests

Mais est-ce fiable vu le peu de tests réalisés ? Avons-nous un vrai tableau de la situation grâce à cette campagne de dépistages censée casser plus facilement les chaines de transmissions du virus ? Christian Mendivé se projette déjà sur les autotests pour étayer sa réponse.

"C'est une montée en puissance progressive, dit-il d'emblée. Et ce qui est intéressant, c'est que la campagne d'autotests va démarrer. Elle va nous permettre d'avoir un dépistage encore plus important. Les autotests sont distribués cette semaine pour les enseignants des écoles et on attend à partir du 10 mai ceux qui seront livrés dans les collèges et les lycées."

Dans les collèges, seuls les professeurs les recevront. Pour les lycées, les élèves y auront droit. Ils pourront en réaliser deux par semaine.