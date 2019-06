La canicule empêche les sorties de classes et voyages de fin d'année en Charente-Maritime

Charente-Maritime, France

Sorties de classes annulées pour de nombreuses écoles, partout en France. C'est la faute à la Canicule. L'Education nationale a donné des consignes pour éviter les sorties en extérieure alors que le thermomètre s’affole. En Charente-Maritime les écoles et établissements du second degré ont reçu par mail un avis défavorable pour les sorties en extérieure ou manifestations sportives. En Charente c’est un arrêté préfectorale qui a été pris pour interdire les activités en extérieure. En Charente-Maritime la directrice académique des services de l'Education nationale, Annick Baillou, (La Dasen) a adressé un courrier, mardi 25 juin, aux établissements scolaires du département et aux collèges et lycées. L'Education nationale émet ainsi un avis défavorable pour les sorties de classe en extérieure du 26 au 28 juin inclus. Il ne s'agit pas d'interdire mais de prévenir, et d'alerter sur le type de sorties qui peuvent être organisées ou non en cas de canicule. Autrement dit c'est aux risques et périls des établissements, qui engagent leur responsabilité en cas de problème.

Ecole La Courbe à Aytré © Radio France - Catherine Berchadsky

Sortie annulée pour les élèves d'une école d'Aytré

Ainsi à l’école de la Courbe à Aytré, la sortie prévue ce mercredi matin sur le bassin des chalutiers de la Rochelle a été annulée. Les enfants devaient monter à bord d’un voilier en escale, qui fait campagne contre les dégâts des déchets plastiques dans les océans, dans le cadre d’un projet baptisé "Expédition 7ème continent". Deux classes devaient visiter le navire, au lieu de ça "on a fait ce qu'on aurait dû faire en temps normal, on a travaillé" se désole Lucile. A ses cotés Alice nous montre la bouteille d'eau qu' elle emporte chaque jour dans son sac à dos sur les recommandations de l'école.

Pas question de prendre des risques explique Dolores Lajugie la directrice de l’école qui a également repoussé la kermesse prévue le vendredi 28 juin au jeudi 4 juillet. Elle a prévenu les parents dés mardi soir en leur demandant de fournir de l'eau et une casquette à leurs enfants pour venir à l'école. Les volets de l'établissements sont fermés, ou les rideaux baissés et la cantine est climatisée. Les activités physiques sont par ailleurs réduites.

26 juin : sortie scolaire annulée © Radio France - Catherine Berchadsky

A noter que deux voyages scolaires ont également été annulées par deux collèges de Charente-Maritime : par celui de Marans où une classe devait se rendre à Brocéliande en Bretagne, et par le collège de Montlieu-la-Garde qui devait envoyer des élèves à Mimizan dans les Landes. Ce ne sont pas les conditions de voyage en bus qui sont en cause, explique Lucile Vandebrouck, la directrice de cabinet de La directrice académique, mais les températures prévues dans ces deux régions.