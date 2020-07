La cantine à 50 centimes pour les familles monoparentales les plus modestes de Montpellier

C'est le premier "vrai" conseil depuis que la nouvelle équipe municipale a été installée. Il sera notamment question d'enfance et d'éducation, priorité affichée du maire Michaël Delafosse, avec une mesure phare : la cantine à 0,50 euro pour les familles monoparentales les plus modestes.

50 cts le repas au lieu d'1,75 euro

La mesure, qui était une promesse de campagne du candidat socialiste, entrera en vigueur dès la rentrée et elle concerne les familles dont le parent isolé touche le RSA. Aujourd'hui, ce même parent paye 1,75 euro le repas. Le tarif réduit à 0,50 euro pourrait bien être élargi dans les mois qui viennent, cela dépendra des comptes. "Aujourd'hui, on sait que 30% des enfants de Montpellier vivent dans des quartiers REP (Réseau d'éducation prioritaire-Ndlr), nous voulons que tous les enfants puissent manger à la cantine" avance Fanny Dombre-Coste, première adjointe chargée de l’Éducation.

Repas végétarien pour tous une fois par semaine

Les élus se prononceront également sur l'instauration, dans toutes les cantines de la ville et pour tous les enfants, d'un repas végétarien par semaine. Les autres jours, le choix sera toujours possible. Et pour continuer dans le domaine de la restauration, Michael Delafosse abandonne le projet de son prédécesseur de construire une seule et unique cuisine centrale quartier des Près d'Arènes. Il préfère des petites unités qui pourraient être situées à proximité de zones maraîchères dans une logique d'économie durable.

Soutien scolaire "laïc et gratuit"

Enfin, pour nourrir les esprits cette fois, la ville proposera un soutien scolaire "public, laïc et gratuit." Il sera assuré par des instituteurs sur le temps périscolaire. Soutien scolaire également les mercredis et les samedis avec des associations dans les médiathèques, pour commencer, et ensuite dans les Maisons pour tous.