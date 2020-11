La cantine du collège de Ludres s'adapte à la pandémie

Parmi les 530 élèves du collège, environ 400 sont demi-pensionnaires habituellement, mais en ce moment, avec ce contexte, certains parents ont préféré retiré leurs enfants temporairement de la cantine.

Pourtant, le protocole imposé par l'Education Nationale a été discuté, adapté avec tous les acteurs concernés pour l'appliquer au mieux en fonction de la configuration des lieux.

L'établissement a décidé de ne pas instaurer de service supplémentaire et d'élargir ainsi les horaires de cantine car cela aurait nécessité de bousculer les horaires des cours. Mais avec des mesures simples, le passage à la cantine a finalement été adapté et les élèves ont vite trouvé leurs marques.

Pas de révolution, mais des évolutions

Le 1er service débute à 11H30, il est réservé aux élèves qui fréquentent les clubs sur la pause méridienne. Les règles de base s'appliquent : marquage au sol pour la distanciation physique lors de la file d'attente, gel hydroalcoolique obligatoire et masques avant d'arriver à table.

Ce 1er service, où les élèves sont peu nombreux laisse la possibilité de placer les collégiens en quinconce et éviter ainsi les contacts.

Ensuite, à partir de midi, les élèves sont placés par classe. Un CPE (conseiller principal d'éducation) est chargé de les disposer par table pour pouvoir assurer ensuite un suivi et un traçage si des cas ou des cas contact étaient identifiés. Avant, chaque classe avait un horaire de passage à respecter, aujourd'hui la régulation se fait en fonction du remplissage de la salle de cantine pour éviter qu'il y ait trop de monde à la fois.

Une régulation est mise en place pour éviter qu'il y ait trop d'élèves en même temps dans la salle de restauration, un micro et une enceinte sont là pour annoncer les classes invitées à passer à table © Radio France - Johan Gand

Des règles simples, vite comprises et adoptées par les élèves. "Je m'y suis mis naturellement" confie Noah et son copain Ayoub ajoute "On sait que c'est pour notre bien, ce n'est pas pour nous embêter. Moi j'aime bien la cantine, on peut enlever les masques à table, se voir, se parler, cela nous fait un peu oublier ce qui se passe"

En cuisine, presque la routine

L'hygiène et la sécurité sanitaire, dans le domaine de la restauration, ce n'est pas une nouveauté. Les gestes simples font déjà partie du quotidien "Un cuistot va se laver les mains 60 à 70 fois par jour" explique Anthony Gérard le chef de la cantine du collège. La nouveauté c'est le masque et le personnel commence à y être habitué.

Les changements concernent par exemple le service de l'eau, ce sont des surveillants ou des CPE qui assurent le remplissage des cruches pour éviter les aller et venues, les attroupements ou les contacts avec la fontaine à eau.

Portions individuelles, marquage au sol, il a fallu quelques aménagements pour respecter les mesures sanitaires © Radio France - Johan Gand

Autre changement : le bar à salade. Il avait été mis en place pour que les élèves se servent eux-mêmes, ce qui évitait ainsi le gaspillage, aujourd'hui les portions sont individualisées et servies par le personnel de la cantine. Seul inconvénient, le choix des crudités s'est réduit, passant de 4 à 2.