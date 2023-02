La cantine intergénérationnelle de Landrecies plébiscitée par les enfants et les retraités

Pas question pour Louane de ne pas avoir Guy à sa table comme chaque mardi, l'élève de CM2 n'hésite donc pas à aller le chercher directement dans la file du self, "je vais être obligée de me faire cloner" s'amuse le retraité de 77 ans qui est devenu une petite star chez les bambins.

"c'est comme si ils avaient notre âge c'est nos amis" assure Margot qui s'est installée à côté de l'ancien cheminot. Et c'est parti pour de longues discussions entre les jeunes et les têtes blanches.

"On se sent bien d'être avec des personnes âgées, on peut parler de choses dont on ne peut pas forcément parler avec nos parents" assure Louane, presque des confidents pour eux.

Guy au milieu de ses nouvelles amies du CM2, des fidèles ! © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Sa copine Rosy s'amuse aussi elle parfois des anecdotes des retraités, et s'intéresse à un monde bien loin d'eux, leur jeunesse "par exemple quand il était jeune, il avait pas la chance que nous on a, nous on a des téléphones, on a plein de trucs qu'eux n'avaient pas avant!"

"ça fait du bien, ça rompt la monotonie"

Guy adore ces échanges. Sur la table d'en face, François est en pleine discussion avec les enfants tout sourire, c'est sa première, mais il sait déjà qu'il va revenir

"C'est super, on parle de tout, c'est une super expérience ! on n'a pas l'occasion de se croiser dans la vie, là c'est un endroit idéal"

De l'autre côté Marie Paule s'est installée avec les grandes sections, elle varie les plaisirs entre les maternelles et les primaires : "ça fait du bien, ça rompt la monotonie" assure la retraitée.

La cantine intergénérationnelle pérennisée

Pari réussi donc pour la mairie qui voulait rompre la solitude des aînés avec cette action en partenariat avec le conseil des aînés testée depuis cet automne et pérennisée aujourd'hui se félicite Fanny Richard, l'adjointe aux écoles qui explique que " c'est simple à mettre en place, ça ne demande pas beaucoup de moyens, c'est juste un peu d'envie, un peu d'organisation, un peu de cadrage pour un super résultat".

Une idée qui devrait faire des petits car la mairie a déjà reçu de nombreux coups de fils des quatre coins de la France et même de Suisse pour avoir des conseils.