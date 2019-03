La carte scolaire 2019 dans la Somme décryptée par le directeur académique

C'est le 11 mars à Amiens que la carte scolaire 2019 sera précisée. Le CDEN, le comité départemental de l'Education Nationale établira les ouvertures et fermetures de classes dans les écoles maternelles et primaires. Les collèges de la Somme seront aussi fixés sur leur sort.

Amiens, France

La rentrée 2019 sera marquée dans la Somme par la fermeture de 27 écoles. Des chiffres confirmés par Jean Hubac, le Dasen, le directeur académique des services de l’éducation nationale précise que ces fermetures sont préparées et donc voulues par les collectivités. Quatre secteurs du département sont concernés et ces fermetures sont mises en place dans écoles à une ou deux classes maximum tempère le Dasen. Les élèves iront dans l'école de la commune voisine. Pour Jean Hubac, favorable au regroupement pédagogique concentré, il y a des avantages : les établissements sont plus grands, plus modernes et pour les communes, les investissements sont partagés.

Pas de seuil minimum d'élèves

Dans le premier degré ( écoles maternelles et primaires confondues), 27 fermetures et 28 ouvertures de classes sont envisagées. Des fermetures motivées par la baisse démographique à laquelle est encore confrontée l'académie d'Amiens cette année. Elle perd 723 élèves, une érosion des effectifs amorcée déjà depuis cinq ans calcule le Dasen. Moins d'élèves et donc moins de classes mais Jean Hubac assure qu'aucun seuil d'élève n'est fixé. "C'est du cas par cas"

Six "collèges morts" sur 50 établissements dans la Somme

La colère gronde aussi dans les collèges. Enseignants et parents d'élèves se sont mobilisés ce lundi 4 mars avec une journée "collège mort". Des établissements confrontés à une baisse des dotations horaires qui se soldent dans l'académie d'Amiens par la suppression de 95 postes d'enseignants et 60 autres convertis en heures supplémentaires. Certaines classes pourraient se retrouver avec des effectifs plus chargés mais "toutes ne seront pas à 29 ou 30 élèves" assure le Dasen, Jean Hubac pour qui "les conditions de réussite ne sont pas remises en cause". Son interview est a écouter ici