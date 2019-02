La carte scolaire 2019 en Ardèche : 9 fermetures de classes pour 9 ouvertures

L'académie prévoit la fermeture de 9 classes dans les écoles ardéchoises, mais également l'ouverture de 9 autres. En revanche, le département perd 13 enseignants ; des suppressions de postes dont le dispositif "Plus de maîtres que de classes" va faire les frais.

Les prévisions donnent 333 élèves de moins dans les écoles ardéchoises à la rentrée 2019. Conséquence directe : le département perd 13 postes d'enseignants. En revanche, la répartition établie par la direction académique permet de compenser la fermeture de 9 classes par l'ouverture de 9 autres.

Mais le SNUipp-FSU rappelle que 12 écoles vont perdre dans le même temps les avantages du dispositif "Plus de maîtres que de classes", qui consiste à affecter dans une école primaire un enseignant supplémentaire. Ce dispositif, mis en place au début du quinquennat de François Hollande, est progressivement remplacé par le dédoublement des classes de CP et de CE 1 dans les écoles des zones prioritaires (deux zones en Ardèche, Annonay et Bourg-Saint-Andéol).

Les ouvertures de classes en Ardèche prévues en septembre 2019

3 classes ouvertes dans des écoles maternelles : Le Vivarais de Guilherand-Grange, l'école de Cruas et de Vals-les-Bains

4 classes dans des écoles primaires : Les Cordeliers à Annonay, et les écoles de Mauves, Peaugres et Talencieux

2 classes dans des écoles élémentaires : Nord de Bourg-Saint-Andéol et Frayol du Teil

Les fermetures de classes en Ardèche prévues en septembre 2019

3 classes dans des écoles maternelles : Nord et Sud de Bourg-Saint-Andéol, et Saint-Exupéry de Tournon

4 classes dans des écoles primaires : Planchon de Privas, l'école de Lablachère, Lalevade et Saint-Sylvestre

2 classes dans des écoles élémentaires : Vincensini de Chomerac et La Roubine de Viviers

Les 10 postes du dispositif "Plus de Maîtres que de classes" supprimés