La carte scolaire de la Mayenne validée

Le Comité Départemental de l'Education Nationale a tranché, ce jeudi. Parmi les points de crispations : la ville de Craon...

Il y aura bien une classe en moins à la maternelle Erik Satie de Craon. La carte scolaire de la rentrée prochaine a été validée ce jeudi. A la base, l'inspection académique voulait fermer une classe à la maternelle Henri Matisse. Mais la situation a subitement basculé et c'est une classe de l'autre maternelle, Erik Satie, qui en a fait les frais. Un revirement qui n'a pas du tout plu aux parents d'élèves des deux écoles qui se sont donc rassemblés sur le parvis de la préfecture à Laval. Ils étaient une soixantaine et parmi eux Sophie, la directrice de l'école Erik Satie, toujours un peu sonnée par ce retournement de situation : "Si on nous ferme une classe, il y a aura plus de 30 élèves par classe. En ce moment, nous avons trois enfants en situation de handicap. Donc 30 enfants dont un ou deux en fauteuil roulant dans chaque classe, ça ne sera pas gérable."

Fatiah, une maman d'élève © Radio France - Claudia Calmel

Fatiah aussi a fait le déplacement. La jeune femme a deux enfants, dont un petit garçon qui n'est pas encore scolarisé : "Beaucoup de gens se posent des questions. Hier encore, j'en ai entendu dire 'si c'est comme ça, j'irai dans le privé, un point c'est tout ! Au mois, on est crtains qu'il n'y aura pas de fermetures de classes !' Cette seule fermeture pourrait mettre en péril toutes les écoles publiques de Craon."

Claude Gilet, le maire de Craon, s'est joint aux manifestants.

Claude Gilet, le maire de Craon © Radio France - Claudia Calmel

Il le concède : les effectifs des élèves de maternelle sont en baisse dans sa commune, mais il espère que l'inspection académique finira par revenir sur sa décision : "Les effectifs retenus pour cette carte scolaire ont été comptés au mois de novembre. Mais depuis janvier, j'ai de nouvelles inscriptions dans les écoles : elles donc pas été prises en compte. J'ose espérer que ça va bouger et que le directeur académique sera ouvert à la discussion."

Les parents d'élèves des deux écoles maternelles publiques de Craon veulent rester mobilisés. Ils ont mis en ligne une pétition pour tenter de recueillir un maximum de soutiens.