La carte scolaire dévoilée dans les Pyrénées-Orientales : 15 fermetures de classes pour 18 ouvertures

La carte scolaire pour la prochaine rentrée a été dévoilée ce vendredi. Il y aura 64 postes d'enseignants supplémentaires.

La carte scolaire pour la rentrée 2017 dans les Pyrénées-Orientales a été dévoilée ce vendredi. Au total, 15 fermetures de classes et 18 ouvertures. Il y a 64 postes d'enseignants supplémentaires pour permettre notamment le renforcement du dispositif "plus de maîtres que de classes", et d'avoir une brigade plus importante d'enseignants remplaçants, avec une trentaine de remplaçants supplémentaires.

Mais le SNUIPP-FSU se dit déçu, car ces postes supplémentaires ne permettent pas au final de faire baisser le nombre moyen d'élèves par classe dans le département. Il y aura encore à la rentrée 2017 presque 25 élèves par classe en moyenne.

Quatre postes d'enseignants sont mis de côté, en réserve, pour pouvoir faire des ajustements si besoin à la rentrée.

FERMETURES DE CLASSES

- Écoles élémentaires

Amélie-les-bains Palalda

Céret, M. Chagall monolingue

Îlle-sur-Têt, L. Pasteur monolingue

Palau-del-Vidre

Perpignan, Pasteur Lamartine bilingue

Perpignan, H. Boucher

Sainte-Marie-La-Mer

Le Boulou Monolingue

- Écoles maternelles

Cerbère

Espira-de-l'Agly

Perpignan, JJ. Rousseau

Argelès, E. Herriot monolingue

Elne, L. Michel monolingue

- Écoles primaires

Ansignan

Font-Romeu Odeillo Via monolingue

OUVERTURES DE CLASSES

- Écoles élémentaires

Casbestany, J. Prévet monolingue

Cabestany, L. Massé

Cerbère

Claira

Perpignan, L. Massé

Reynes

Saint-Feliu d'Avall

Saleilles

Îlle-sur-Têt, P. Langevin monolingue

Le Boulou bilingue

- Écoles maternelles

Canohès

Perpignan, B. Pascal

Saint-Cyprien, L. Noguères

Argelès, E. Herriot bilingue

Elne, L. Michel bilingue

- Écoles primaires