Les syndicats et le directeur académique se réunissent de nouveau ce mardi pour débattre une dernière fois de la future carte scolaire pour la rentrée prochaine en Mayenne. Elle sera validée ce mardi soir.

Laval, France

Les écoles mayennaises seront fixées sur leur sort ce mardi soir. Les syndicats et le directeur académique se rencontrent de nouveau pour discuter de la future carte scolaire pour la rentrée prochaine en Mayenne. un deuxième comité technique se tient ce mardi matin, avant la validation définitive de la carte scolaire ce mardi soir.

Trois classes déjà sauvées

Après le premier comité technique du lundi 12 février, le projet de carte scolaire toujours provisoire prévoit 24 fermetures de classes pour 5 ouvertures. Trois classes ont été sauvées à Averton, Congrier et Chantrigné. Le syndicat SNUIPP-FSU de la Mayenne espère pouvoir en sauver une dernière, mais ce sera difficile.

La carte scolaire pour la rentrée prochaine en Mayenne, toujours provisoire. © Radio France - Charlotte Coutard

"Il reste très peu de marges de manœuvre au directeur académique", reconnaît Pierre-Marc Planchais, représentant du personnel au syndicat SNUIPP-FSU de la Mayenne. "On craint qu'il n'y ait qu'un seul changement dans le projet. Il y a des situations qui sont dramatiques, qui vont vraiment être très compliquées à la rentrée quand la classe va être fermée, pour les élèves, pour les enseignants", assure Pierre-Marc Planchais.

"Il reste très peu de marges de manœuvre au directeur académique".

"On aimerait bien que toutes ces situations puissent être sauvées, mais le directeur d'académie ne va pas pouvoir. On a calculé qu'il devait lui rester à peu près cinq postes en réserve. Il voudra sans doute se garder une réserve de quatre postes pour la rentrée donc _ça lui laisse de la marge pour une seule situation_, alors qu'il faudrait en revoir pratiquement une dizaine", ajoute l'enseignant.

"On avait pas besoin de cette perte de neuf postes".

À cause de la baisse des effectifs, le département de la Mayenne doit rendre neuf postes à la rentrée prochaine selon le SNUIPP-FSU. "On peut trouver tout de suite où les mettre. _On avait pas besoin de cette perte de neuf postes_".

Des classes fermées en campagne et ouvertes en ville

Les syndicats dénoncent une hécatombe, une véritable saignée pour les écoles rurales, au profit des zones urbaines, pour la mise en place du dispositif CE1 à 12 en zone d'éducation prioritaire, les classes dédoublées avec moins d'élèves. Cela concerne les écoles Jules Verne et Badinter quartier Saint-Nicolas à Laval, où il y a déjà les CP à 12.

"Le ministre impose une politique de CP dédoublés et de CE1 dédoublés en zones d'éducation prioritaires, mesures qui sont louables mais qui ne sont pas du tout financées, donc le directeur académique est obligé de fermer des classes ailleurs, et notamment en milieu rural pour pouvoir financer cette politique. Pour pouvoir financer la politique d'éducation prioritaire, qui est nécessaire, _on fait payer la campagne_", assure Yves Raymond est le secrétaire départemental du syndicat SNUIPP-FSU de la Mayenne.

"Pour pouvoir financer la politique d'éducation prioritaire, on fait payer la campagne".

"Les fermetures visées vont fragiliser des écoles, notamment dans les écoles à deux classes qui ne vont rester qu'à une seule classe. Des écoles qui ne seront pas viables, et qui fermeront très rapidement derrière. Et on aura une désertification de certains territoires de la Mayenne, _l'école publique ne sera plus présente sur ces territoires_", ajoute-t-il.

Plusieurs mobilisations de parents d'élèves

Trois classes ont été sauvées à Averton, Congrier et Chantrigné. Ces derniers jours, les parents d'élèves de plusieurs communes se sont mobilisés pour tenter de peser dans la balance. Une pétition a été lancée à La Rouaudière, les parents d'élèves de Fromentières ont bloqué et occupé l'école, et ceux de Vaiges ont mis la classe de leur école en vente sur le Bon Coin, le site de petites annonces sur Internet.

Les syndicats vont essayer de sauver de nouvelles classes ce mardi, mais ils dénoncent déjà une véritable hécatombe, une saignée pour les petites écoles rurales.