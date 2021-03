La carte scolaire pour la rentrée prochaine dévoilée en Charente-Maritime

Quelles ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée prochaine dans le 1er degré? Le conseil départemental de l'éducation nationale vient de dévoiler la prochaine carte scolaire en Charente-Maritime. 21 ouvertures, 21 fermetures et des ajustements encore possible.