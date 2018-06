L'académie du Doubs a décidé ce vendredi de l'ouverture de 22 classes et de la fermeture de cinq classe dans les communes du Pays de Montbéliard. 6 postes du dispositif « Plus de maîtres que de classes » ont également été supprimés.

Doubs, France

Le Comité Départemental de l'Education Nationale (CDEN) du Doubs a décidé ce vendredi des ajustements pour la rentrée de septembre. Concernant le Pays de Montbéliard, cinq fermetures de classes et 22 ouvertures en réseau d'éducation prioritaires (REP) ont été entérinées lors de cette réunion. 6 postes du dispositif « Plus de maîtres que de classes » ont également été supprimés. Le sort de cinq classes sera décidé à la rentrée, lors d'un ultime comptage d'élèves.

Fermetures fermes

Ecole élémentaire des Tilleuls de Mathay

Ecole élémentaire Marcel Levin de Seloncourt

Ecole élémentaire de Taillecourt

Ecole maternelle Myosotis de Voujeaucourt

Ecole élémentaire de Voujeaucourt

Ouvertures conditionnelles

Ecole élémentaire Claire Radreau de Bavans

Fermetures conditionnelles

Ecole intercommunale d'Autechaux

Ecole maternelle Pergaud de Bethoncourt

Ecole maternelle Maurice Ravel de Montbéliard

Ecole maternelle Pergaud de Valentigney

22 classes de CP en REP et de CE1 en REP+ ont été ouvertes à Bethoncourt (Nelson Mandela), Montbéliard (André Boulloche, Coteau Jouvent, Petit Chenois), Audincourt (Georges Edme, Sur les Vignes, Montanot, Autos), Grand Charmont (Daniel Jeanney), Sochaux (Centre et Chênes) et Valentigney (Pierre Donzelot).

6 postes du dispositif "Plus de Maîtres que de classes" ont été supprimés à Baumes les Dames, Audincourt, Grand Charmont, Pont de Roide, Sochaux, Bethoncourt.

Par ailleurs, le CDEN a décidé de l'annulation de la fermeture de certaines classes : à l'école Cour de Baume-les-Dames, à l'école élémentaire des Fosses de Montbéliard, à l'école maternelle Oemichen de Valentigney.

Vous pouvez consulter la liste complète des ouvertures et fermeture du Doubs surle site du syndicat d'enseignants Snu-ipp.