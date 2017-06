La carte scolaire se précise dans les Landes

L'Inspection Académique envisage 9 fermetures et 8 ouvertures de classe supplémentaires à la rentrée de septembre.

L'Inspection Académique a présenté mercredi matin aux syndicats d'enseignants la dernière mouture de la carte scolaire pour la prochaine rentrée. En plus des 17 fermetures et 6 ouvertures annoncées lors de la précédente version de cette carte au mois de février, la nouvelle version prévoit 9 fermetures et 8 ouvertures supplémentaires. Soit au total : 26 fermetures et 14 ouvertures. Cela peut paraître énorme pour un département comme le nôtre, mais les 3 syndicats d'enseignants présents n'ont pas voté CONTRE, ils se sont abstenus. Ils estiment cette nouvelle version malgré tout équilibrée.

Les 8 ouvertures concernent :

- l'école élémentaire Yves Ulysse de Labenne

- l'école élémentaire de Parentis (classe ULIS)

- l'école élémentaire de Pey

- l'école élémentaire jean Rameau de Peyrehorade

- l'école maternelle de Morcenx

- l'école maternelle Saint Exupéry de Dax

- l'école élémentaire Jules Ferry de Saint Martin de Seignanx

- l'école élémentaire de Souprosse

Les 9 fermetures concernent :

- l'école élémentaire des Arènes à Mont de Marsan

- l'école maternelle de Saint Sever

- l'école élémentaire Saint Exupéry de Dax

- l'école élémentaire de Labatut

- le RPI de Saint Vincent de Paul / tethieu (fermeture à Saint Vincent)

- le RPI de Bostens/ Gaillères/Pouydesseaux (fermeture à Pouydesseaux)

- l'école de Sarbazan

- l'école maternelle Aliénor d'Aquitaine à Labenne

- la classe unique d'Uza

L'inspecteur académique s'est engagé à ne pas fermer d'autres classes à la rentrée, sauf chute considérable des effectifs. Il garde en revanche 3 postes et demi sous le coude pour permettre des ouvertures en septembre, dans des écoles ou la situation pourrait se révéler tendue avec des effectifs élevés (école maternelle P. Kergomard de Saint Martin de Seignanx, école maternelle de Rion des Landes, école élémentaire de tercis, écoles de Saint Lon les Mines, Narrosse, Sanguinet, Vieux Boucau, Angresse vont être surveillées avec vigilance par le SnuiPP).

Cette nouvelle version de la carte scolaire devrait être entérinée lors d'un CDEN (Conseil départemental de l'Education National) début juillet.