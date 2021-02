La carte scolaire va « améliorer le taux d’encadrement dans les classes » pour le directeur académique

La pilule de la future carte scolaire a du mal à passer auprès des syndicats enseignants de la Somme. Elle prévoit 38 fermetures de classes et 30 ouvertes à la rentrée de septembre. Ce lundi, les organisations syndicales ont donc refusé de voter le document présentée par l'inspection académique lors d’un comité technique spécial départemental. Gilles Neuviale, le directeur académique de la Somme, était l’invité de France Bleu Picardie pour en parler.

Une carte scolaire en adéquation avec la baisse démographique

Pour Gilles Neuviale, les mesures prises pour établir ce projet de carte scolaire répondent à la baisse du nombre d'élèves dans le département : "Cette carte scolaire est marquée par une baisse de la démographie : nous aurons 1058 élèves en moins à la rentrée de septembre. Mais parallèlement, nous aurons une augmentation des moyens avec dix postes de plus à la rentrée prochaine. Sur les trois dernières années, nous avons perdu plus de 3000 élèves et nous avons gagné 20 postes. Une carte scolaire prévoit des ouvertures et des fermetures de classe en fonction de l’équilibre du territoire. Notre volonté est d’accompagner la démographie avec des élèves qui quittent certains territoires et des élèves qui s’installent sur d’autres. Ce sont, d’ailleurs, parfois les mêmes qui se déplacent."

Ecole inclusive et classes dédoublées

Gilles Neuviale précise que d’autres mesures accompagneront cette carte scolaire : "Je prendrai par exemple des _mesures pour renforcer l’école inclusive_, l’accompagnement des élèves en situation de handicap ou en grande difficulté scolaire. Et, pour équilibrer l’équité territoriale, j’ai la volonté d’accompagner le milieu rural avec la limitation des classes de grande section, de CP et de CE1 à 24 élèves. Je souhaite aussi, dans les zones d’éducation prioritaire, de continuer ces dédoublements pour ces mêmes classes. La carte scolaire va globalement améliorer le taux d’encadrement dans les classes, partout sur le territoire."

Une prise en compte de la situation sanitaire

Pour les syndicats enseignants, ces fermetures de classes seront synonymes de plus d'élèves par classe dans certaines écoles. Ce qu'ils considèrent comme une difficulté supplémentaire en cette période de crise sanitaire où les élèves doivent respecter les gestes barrière. Mais Gilles Neuviale : "Ces fermetures de classes sont regardées en concertation avec les élus du territoire. Chaque fermeture s'accompagne du respect de _mesures pour ne pas surcharger les classes dans le contexte sanitaire actuel_. Donc, la crise du coronavirus est bien prise en compte dans les postes qui sont donné au département de la Somme pour faire face à la situation."

La carte scolaire définitive sera entérinée concertée lors du Conseil Départemental de l’Education N?Nationale du 18 février 2021.

L’interview complète de Gilles Neuviale est à réécouter ici.