La CGT alerte sur l'augmentation des violences au lycée professionnel de Sorgues

Sous couvert d’anonymat des professeurs témoignent de la montée en puissance des violences au sein de l’établissement scolaire professionnel de Sorgues. Des dégradations, des actes de vandalisme, des agressions physiques et verbales, des attitudes dégradantes à l’égard des élèves et des enseignants... La liste des "actes inquiétants" augmente chaque jour au lycée Montesquieu depuis plusieurs semaines. Pour tenter de venir à bout de cette situation, la CGT éducation 84 tire la sonnette d’alarme.

Une agression à l'arme blanche

"Un élève a été poignardé de neuf coups de couteau pendant la récréation de 10 heures 30, juste devant les grilles de l’établissement", raconte encore sous le choc un professeur. Des faits confirmés par la gendarmerie. Une enquête est d'ailleurs en cours pour blessure avec arme.

Ce n’est pas la première situation problématique aux abords de ce lycée, ni dans l’enceinte de l’établissement. "Des élèves souffrent des agressions ou insultes qu’ils subissent de la part de leurs pairs", détaille un enseignant. Plus encore, certains membres de l’équipe pédagogique ont subi des agressions physiques. "Certains ont été bousculés, d’autres ont eu les cheveux tirés par des élèves", explique ce même professeur.

L’équipe pédagogique n’en peut plus. Le 8 novembre dernier, ils l’ont signifié à leur hiérarchie. Mais selon eux, leur demande d’apaiser l’ambiance reste "lettre morte". "La direction ne nous soutient pas, au contraire, à grand renfort de convocation, ils nous culpabilisent et nous expliquent que c’est notre faute", se désespère un autre enseignant du lycée Montesquieu.

Les professeurs réclament du soutien et des effectifs supplémentaires

Pourtant, ils aiment enseigner, transmettre, et aider ces jeunes, pour plus de la moitié, issus de milieux populaires. "On voudrait du soutien pas une remise en cause de nos méthodes et qu’on nous croit", insiste le professeur.

Un autre dénonce le manque criant de personnel. "Deux assistants d’éducation pour 450 élèves c’est trop peu ! Les enfants ont besoin de cadre pour se sentir protéger. Sauf qu‘aujourd’hui le CDI n’ouvre que trois jours par semaine, le foyer des élèves est fermé. Ils sont abandonnés et errent dans les couloirs", s'alarme ce professeur qui souhaite améliorer les conditions de vie des élèves.

De concert, professeurs et syndicats réclament plus de moyens humains et financiers.

De son côté le proviseur du lycée assure que tous les incidents ont été pris en charge et sanctionnés. Concernant l'agression à l'arme blanche du 15 novembre dernier, il assure qu'une procédure disciplinaire est engagée contre l'élève agresseur. Par ailleurs il rappelle que des temps d'échange ont régulièrement lieu avec les équipes pédagogiques et qu'un dispositif de prise en charge d'élèves perturbateurs a été mis en place, avec la garde régionale des lycées.