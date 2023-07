Tessa Worley, la championne de ski du Grand-Bornand, en visite dans une école de Haute-Savoie

En voilà une journée pas comme les autres pour les élèves de l'école de Scionzier (le groupe scolaire du Château), en Haute-Savoie. Presque comme un cadeau avant le début des vacances. L'équipe enseignante et les 537 élèves (c'est la plus grosse école du département) ont reçu la visite de la championne de ski du Grand-Bornand , Tessa Worley. La skieuse tout juste retraitée de sa carrière sportive a depuis intégré une nouvelle équipe. Ils sont plus d'une centaine de sportifs à en faire partie, pour promouvoir le sport, la pratique sportive dans son ensemble, à l'école, mais aussi en dehors.

Tessa Worley, pas bien plus grande que son auditoire... © Radio France - Lise Dussaut

Avant son arrivée, l'excitation est palpable, un joli brouhaha règne dans le gymnase. Puis quand celle que tous attendent apparaît, le volume sonore se réduit soudain, les élèves présents, du CP au CM2, impressionnés, tout à coup très timides. Pourtant, Tessa Worley se présente à eux dans la plus grande simplicité : grand sourire sur le visage, t-shirt blanc, pantalon noir. Pour le jeune auditoire, le moment est venu de prendre la parole, pour une séance de questions/réponses.

"Aujourd'hui, mon rêve devient réalité"

Les élèves ont travaillé sur le sujet depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Leurs questions sont préparées, chacun lisant la sienne sur un petit bout de papier. Une petite fille demande : "Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de finir dernière ?" Tessa Worley rigole, avant de répondre, en toute franchise : "Cela m'est déjà arrivé. D'être disqualifiée aussi, de tomber etc. Mais cela fait partie du sport, il ne faut pas le prendre comme un échec. On doit passer par là pour triompher."

Une fois l'exercice fini, tous se pressent autour de la skieuse. Pas très grande, elle se confond presque avec les élèves, tout simplement aux anges. Ce petit garçon à la voix fluette, Inès : "J'avais un rêve, rencontrer un grand sportif très fort. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité". Barnabé a lui été impressionné de voir "une personne très forte dans un sport". Cette petite fille, qui adore le ski, elle en fait tous les week-ends, a elle été "choquée" de voir Tessa Worley en vrai : "Je suis trop contente."

Drôle de flocon tout doré que tient là cet élève de Scionzier... C'est l'une des deux médailles de championne du monde de Tessa Worley. © Radio France - Lise Dussaut

Un objectif pédagogique

Pourtant, beaucoup d'élèves ne connaissaient pas la championne avant de travailler sur elle en classe. Au-delà de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, il y avait donc bien sûr un objectif pédagogique raconte la professeure qui s'est occupée du projet, Cécile Schwartz : "Pour la plupart, le monde du ski leur était inconnu, bien que nous ne soyons pas loin des pistes. Certains ne le connaissent que par l'école, et nous ici, on les emmène surtout faire du ski de fond. A travers elle, ils ont découvert le monde du ski, du slalom, du géant. Des disciplines qui leur étaient parfaitement inconnues jusqu'alors."

Face à cet auditoire, Tessa Worley se prête volontiers au jeu, heureuse d'avoir le temps désormais pour ce type de sollicitations. "Cela fait déjà quelques mois que j'ai pris ma retraite sportive, c'est passé si vite. Là, la plupart des équipes ont repris l'entraînement, donc cela fait partie des choses qui changent un petit peu. Mais je ne ressens pas de manque, donc je suis confortée dans l'idée que c'était la bonne décision". La double championne du monde va encore profiter quelques temps, faire du sport, pour elle, découvrir d'autres horizons que le ski avant de décider quel chemin prendre pour sa seconde vie : "On verra dans quelques mois peut-être ce qu'il en ressort" sourit-elle.