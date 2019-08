Comment acheter moins chères ses fournitures scolaires ?

Saint-Priest-en-Jarez, France

L'allocation de rentrée scolaire, l'aide de la Caisse d'Allocations Familiales aux foyers moins aisés pour faire face aux frais de rentrée, concerne trois millions de familles. Un coût important : pour un élève entrant en 6ème, les parents doivent débourser 361 euros environ. Alors comment faire pour ne pas se ruiner quand nos enfants retournent à l'école ?

Mathieu Peyron, le gérant du magasin de fournitures Bureau Vallée à Saint-Priest-en-Jarez, a quelques idées pour avoir un panier abordable : "Parfois, pas besoin de prendre tout ce que les professeurs demandent, ou alors pas forcément d'une aussi bonne qualité. On peut acheter les produits comme les stylos et les surligneurs à l'unité, ça évite d'en acheter trop et de multiplier les emballages, c'est plus écolo. Ou à l'inverse, si vous avez besoin de beaucoup, achetez des lots avec une promotion, votre cahier peut vous revenir à moins d'un euro".

Les astuces des parents ... et des enfants

Sandrine, maman de deux collégiens, surveille son budget de rentrée : "J'ai cherché le magasin qui proposait les fournitures les moins chères. J'ai comparé les prix sur Internet puis choisi l'enseigne en fonction de ça". Elle repère les promotions et regroupe ses achats : "J'achète par exemple un lot de tubes de colle en promotion et mes enfants se les partagent". Une méthode qui fonctionne : chacun des deux adolescents repart avec un panier à moins de 100 euros.

Ce sont parfois nos enfants les plus raisonnables. Marion entre en 3ème et pour elle, pas question de gaspiller : "Tout ce que je peux garder, je le réutilise. Mon collège nous y encourage. On reprend les cahiers de l'an dernier. En plus, ça nous permet de relire les cours d'avant pour ne rien oublier !". Ce qui lui évite bon nombre d'achats inutiles.