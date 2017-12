Pierre-Buffière, France

Les voix et les notes vont raisonner dans les collèges. Le gouvernement vient de l'annoncer ce lundi : il y aura une chorale dans chaque établissement à partir de la rentrée de septembre prochain. L'objectif : développer l'éducation musicale et favoriser "cohésion, lien, et joie" entre élèves, selon la ministre de la culture Françoise Nyssen.

Le principe paraît idyllique, mais l'idée semble déjà bien fonctionner au collège de Pierre-Buffière en Haute-Vienne. Ici, depuis 8 ans, la chorale rythme les années scolaires. Et c'est un succès grandissant : 120 élèves y participent désormais, soit un tiers de l'effectif du collège. Anne-Sophie Bécart, la professeur de musique en témoigne : "quand on arrive en début d'année scolaire, la première chose qu'ils me demandent c'est quand est-ce qu'on reprend ? ils sont pressés" ! Autour de leur professeure, les élèves confirment : "chanter, ça fait du bien".

ils apprennent à se mettre en valeur

Mais la chorale, ce n'est pas que chanter. Grâce au chant et à la mis en scène, de nombreux élèves surmontent leur timidité. "Ils apprennent à se mettre en valeur, un élève en difficulté scolaire devient un artiste sur scène et cela se répercute dans les autres matières" affirme la professeure de musique. Le chant libère, le chant motive, mais aussi le chant rapproche. Ils sont 120 et ont tous saisi l'esprit "chorale", résumé par Ness, 13 ans d'âge et 3 ans de chorale : "tous ensemble on ne fait plus qu'un et c'est super" !