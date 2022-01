La chronique À Hauteur d'enfants : "lâchez les portables et jouez avec nous !"

Le monde vu par les enfants avec la chronique À Hauteur d'Enfants sur France Bleu Hérault. Les enfants ont des choses à dire. Écoutons les ! Chaque dimanche de 10h à 11h et à tout moment sur les appli France Bleu et Radio France et le site francebleu.fr.

La chronique À Hauteur d'Enfants propose d'écouter les enfants, leurs préoccupations, leurs envies, leurs quotidiens, les sujets qui les intéressent.

Les cours de récré se ressemblent presque toutes. Du goudron parterre, parfois des arbres et quelques jeux. Les enfants ont beaucoup d'idées pour les améliorer.

Les enfants ont des choses à nous dire, et surtout, ils ont des revendications ! Apprenons à les écouter et peut-être à leur donner raison. Par exemple, le portable, le doudou des parents. Et si on les lâchait !

L'école, c'est souvent l'occasion de se poser des questions, des questions sur le monde et des questions philosophiques : c'est quoi la vie ?

L'amitié, sujet numéro 1 pour les enfants. L'école c'est avant tout les copains et les copines

A l'école, on se fait des copains bien sûr mais surtout, on apprend à lire, à écrire, à compter, mais ça sert à quoi tout ça ? bob les élèves de CP/CE1 de Christine Faidherbe a une pédagogique originale pour apprendre à écrire le C H, le chhhhhh.