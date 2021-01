La cité scolaire d'Aubusson se refait une beauté pour trois millions d'euros

Les personnels et 630 collégiens et lycéens de la cité scolaire Eugène Jamot d'Aubusson auront bientôt un établissement rénové. La région Nouvelle-Aquitaine a voté une enveloppe de trois millions d'euros pour des travaux de réhabilitation, également soutenus par le département. Ils débuteront a priori à la fin de l'été 2021 et devraient durer deux ans. Le coût total de l'opération s'élève à 4,4 millions d'euros.

ECOUTEZ - Julien Brégaint, technicien pour la région Copier

"Ma mère est entrée dans l'infirmerie l'autre jour et elle disait que ça datait de son époque, c'est tout vieux, c'est pas terrible", raconte Fanny, 13 ans, en quatrième. Le principal adjoint du collège Thierry Gibouret nous fait visiter : "Les locaux de la vie scolaire n'ont pas de fenêtre, et la décoration est vieillissante. L'un des objectifs des travaux est de proposer un cadre de travail restauré et fonctionnel pour la CPE et les assistants d'éducation notamment."

Les travaux devraient débuter à l'été 2021. - Marc Fournier - région Nouvelle Aquitaine

à lire aussi Faire bloc contre l'intolérance : un mur de la laïcité à la cité scolaire Raymond Loewy de La Souterraine

Un manque d'investissement ces dernières décennies

Même si l'internat a été refait l'an dernier, la cité scolaire n'avait pas bénéficié de travaux d'ampleur depuis de longues années : "Il y a eu un manque d'investissement ces dernières décennies, les bâtiments sont vieux et poussiéreux, concède Julien Brégaint, technicien pour la région. On va assurer une pérennité sur vingt ou trente ans."

Un bâtiment désaffecté entièrement rénové

Le bâtiment B, actuellement désaffecté, va être réhabilité pour accueillir les bureaux des personnels, les salles d'études et les casiers des élèves. "Tout va être refait : électricité, plomberie, isolation, afin d'enlever l'austérité de ces anciens bâtiments", détaille Julien Brégaint.

Les salles de classe seront désormais regroupées dans le bâtiment A. Les collégiens ne devront plus faire 500 mètres pour suivre leurs cours de technologie en-dehors de l'enceinte de la cité scolaire. "Ces travaux nous permettront aussi d'aménager des salles d'art, et de bénéficier de quelques salles supplémentaires dont nous avons besoin à cause de al réforme du lycée", précise Thierry Gibouret.

ECOUTEZ - Le reportage France Bleu Creuse Copier

La région Nouvelle-Aquitaine débloque également un million d'euros pour le lycée Raymond Loewy de La Souterraine. Il s'agit d'aménager un internat et des espaces pédagogiques d'arts appliqués.