La cité scolaire de Delle fête ses 50 ans

La cité scolaire Jules Ferry à Delle organise ses portes ouvertes samedi 18 mars de 8h30 à 12h. Mais cette année est particulière pour l'établissement. Il en profitera aussi pour fêter ses 50 ans.

A Delle, samedi 18 mars, la cité scolaire Jules Ferry fêtera ses 50 ans ! Pour l'occasion, en plus de la journée portes ouvertes, l'administration invite tous les anciens élèves et professeurs à se joindre à la fête.

Un collège dernier cri

En cinquante ans d'existence, la cité scolaire a bien changé. Elle a été rénovée plusieurs fois. Mais en 1967, lorsque Robert Natale est entré au collège, c'était un bâtiment dernier cri : " Nous avons participé à l'ouverture du collège du Delle. on a découvert un bâtiment ultra moderne avec un préau, une cantine, de grandes salles et une salle de professeurs..."

Jean Dominique Brengarth a passé la quasi-totalité de sa carrière à la cité scolaire de Delle. Ce professeur de mathématique se souvient avec nostalgie de la période "Logo" ; nom donné à un logiciel venu tout droit de la Silicone Valley censé apprendre le langage informatique aux plus jeunes : _" C'était fantastique de les voir travailler sur ce logiciel. Ils étaient motivés et nous de notre côté, on arrivait à percevoir leur raisonnement, comment ils cherchent et évoluent."

"Les professeurs ont été patients avec moi" - Amaury Leveaux, nageur professionnel

Amaury Leveaux, peut-être l'ancien élève le plus connu de Delle, était au collège de 1996 à 2000. Il en garde de très bons souvenirs, même s'il n'était pas un élève modèle : "Je n'ai jamais eu de cours préféré. J'aimais tous les professeurs. Eux par contre, ils ont dû être très patients avec moi ! J'amusais la galerie. Si c'était à refaire, je serais plus assidu c'est sûr. Je ne mesurais pas à quel point c'était important."

Pour célébrer les cinquante ans de la cité scolaire Jules Ferry, le personnel de l'établissement a réalisé un travail d'archives avec d'anciennes photos, des témoignages visibles à travers des expositions... La cérémonie d'anniversaire commencera à partir de midi.