Le lycée Jules Ferry de Delle en grève contre la fermeture d'une filière au lycée

Les cours de la cité scolaire Jules Ferry de Delle pourraient être perturbés ce lundi 6 février. Un appel à la grève est lancé pour protester contre les menaces de fermeture qui pèsent sur une des filières de l'établissement. Explications.

Rien n'est encore décidé, mais la menace est là. Une décision de fermeture du CAP peintre applicateur de revêtements du lycée de Delle pourrait même être prise ce vendredi 10 février en Comité Académique de l'Education Nationale. La filière du lycée Jules Ferry est en effet déjà sur la liste des formations pouvant fermer, présentée aux syndicats lors du dernier Comité technique académique au mois de janvier. Alors pour éviter une telle décision les professeurs du lycée de la cité scolaire sont appelés à la grève ce lundi et les cours pourraient donc être perturbés.

"Moins de 30% des élèves trouvent un emploi rapidement"

Pour justifier sa décision le rectorat explique qu'il y a trop peu de débouchés dans ce secteur. "Sept mois après leur sortie du lycée, moins de 30% des élèves ont un emploi", explique Olivier Chevillard délégué académique, conseiller du recteur sur la formation initiale et continue, invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce lundi à 7h15. "Mais ce sont de très jeunes gens qui sortent de CAP, ils n'ont pas 18 ans. En plus si on regarde le site de Pôle emploi en ce moment on voit 26 offres d'emploi dans le secteur sur le Nord Franche-Comté, mais il faut de l'expérience. Les chiffres ne sont donc pas anormales, on ne peut pas demande de l'expérience à un jeune qui sort de formation", rétorque Marie-Jo Huguennot, enseignante au lycée professionnelle de Delle et déléguée syndicale Force Ouvrière.

Un nouveau CAP à la rentrée prochaine ?

Les professeurs ne sont pas pour autant totalement contre la fermeture du CAP. "Nous n'avons pas de position dogmatique, si on nous propose un autre CAP on peut revoir les choses. Mais l'offre de formation doit rester cohérente pour notre établissement", explique Marie-Jo Huguennot. Un argument semble-t-il entendu par le rectorat. "Nous proposons d'ouvrir une autre filière : un CAP agent polyvalent de restauration", répond Olivier Chevillard. Il existe déjà sous statut scolaire mais quinze places sous statut d'apprentissage pourraient être ajoutées. Le conseil régional pourrait valider l'ouverture pour la prochaine rentrée de septembre.