La cité scolaire Triboulet aura enfin des équipements sportifs... en 2028

C'est un dossier qui mobilisait les parents d'élèves et les professeurs à coups de manifestations. La cité scolaire Triboulet, qui regroupe un collège et un lycée à Romans-sur-Isère, n'a plus d'équipements sportifs depuis deux ans. Ce mardi 29 août, la mairie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont révélé une solution, un projet très attendu : la construction d'un équipement sportif sur l'ancien site de l'usine Jourdan.

Le projet

Le projet tel que présenté ce 29 août 2023 - Région AURA

Trois espaces couverts sont prévus, dont un gymnase et deux salles polyvalentes, et un espace extérieur pour les sports collectifs. Les "salles annexes" ci-dessus représentent les vestiaires et locaux techniques. L'ensemble, a priori, devrait servir uniquement à la cité scolaire et pas aux associations, même si cela reste à discuter. Dans le cahier des charges, le maître d'œuvre devra garder un élément qui rappelle l'histoire du site de l'usine Jourdan.

Le calendrier & le coût

Coût de la dépollution : deux millions d'euros, à la charge de la ville de Romans-sur-Isère. Le terrain sera ensuite propriété de la Région. Coût de la construction des équipements sportifs : 12 millions d'euros, neuf pour la Région et trois pour le Département. D'ici là, les élèves continueront à prendre les transports en commun pour aller en cours d'EPS : ils utilisent les équipements sportifs d'autres établissements scolaires ou ceux de la ville. Cela coûte 35.000 euros à la Région chaque année.

2024-2025 : dépollution et déconstruction. Déblocage des crédits Région et Département

2025 : désignation du maître d'œuvre

2026 : études du maître d'œuvre retenu

2027-2028 : 18 à 20 mois de travaux

Réactions politiques

Florence DUBESSY, Vice-présidente déléguée aux Lycées de la Région : "ça ne va jamais aussi vite qu'on le voudrait, notamment pour les personnels de l'établissement. Mais l'attente, une fois qu'on sait ce qu'il y a au bout, n'est pas la même".

Marie-Hélène THORAVAL, maire de Romans-sur-Isère : "ça n'était pas un dossier facile, on est enthousiaste. On a exploré le champ des possibles, cette friche a fait l'objet de plusieurs projets. J'espère qu'on fera en sorte que cet équipement se réalise dans les meilleurs délais. Je souscris à l'impatience des personnels, des élèves, leurs parents, mais c'est un équipement flambant neuf qui va correspondre aux disciplines qui constituent les formations en terme d'EPS".

Les opposants au projet

Frédéric Devine, professeur de SES au lycée Triboulet, représentant du personnel au titre du syndicat FSU-SNES : "je veux souligner le gâchis et la perte de temps. Deux ans se sont écoulés avec des conditions d'enseignement difficile pour les collègues professeurs d'éducation physique et sportive. 2028 ça veut dire cinq ans de plus, dans des conditions anormales. Il y a une volonté politique qu'on regrette, le choix de ce lieu plutôt que l'emplacement de l'ancien gymnase de la cité scolaire, on paie les frais. On se retrouve avec des terrains extérieurs a minima, un peu plus de 1000 mètres carrés pour 1.200 élèves, pas de piste d'athlétisme, ça n'est pas adapté".

Jean-Louis Mollard, ex-professeur à la cité scolaire, co-secrétaire de la section Romans-Bourg-de-Péage au PCF (parti communiste français) : "la configuration est insuffisante, notamment le manque de la piste d'athlétisme. On déplore aussi l'absence de concertation avec les principaux intéressés. Mme Thoraval et la vice-présidence de la Région ont très peu communiqué avec les parents d'élèves, les personnels et les usagers. Le dernier point qui pose problème c'est que ces lieux seront réservés à la cité scolaire alors qu'on manque d'espaces sportifs à Romans : qu'en est-il des associations ?"

L'historique de la friche Jourdan

En 2007, l'usine Jourdan ferme, la communauté de communes acquiert la friche et tente de définir un projet, sans succès. En 2014, la communauté de communes fusionne, le bien est propriété de Valence Romans Agglo. Un porteur de projet est alors retenu, il s'agit de 1083, célèbre fabricant de jeans "Made in France", dont le patron, Thomas Huriez, n'est autre que le principal opposant de Marie-Hélène Thoraval aux élections municipales de 2020.

Le 3 décembre 2020, une délibération de Valence Romans Agglo cède le tènement Jourdan à la ville de Romans-sur-Isère. L'entreprise n'a pas réussi à débloquer les fonds nécessaires dans le temps imparti, justifie l'Agglo. La ville décide alors d'utiliser ce tènement pour construire un nouvel équipement sportif, remplaçant l'ancien équipement de la cité scolaire.