"On a investi 1 million d'euros pour l'école, si c'est pour fermer une classe, c'est un peu dommage", lâche Benoit, un papa qui vient de récupérer son petit garçon de 3 ans à l'école. La commune de 1900 habitants vient d'investir 1,3 millions d'euros précisément dans la réfection de l'école.

Selon le maire Didier Miriel, la menace de fermeture de classe est directement liée à la mesure gouvernementale qui instaure des classes de CP à 12 élèves dans les Réseaux d'Education Prioritaire (REP). "Cette mesure est je pense très bonne pour les REP mais notre monde rural ne doit pas payer pour la mise en place de cette politique", explique le maire.

D'un côté, on va avoir 12 enfants dans certaines classes et chez nous, on va passer à 25 ou 26 enfants, plus du double ! Donc, comme le dit l'adage, il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul.