Corrèze, France

Le fougueux Pascal Coste tempête autant contre le projet de carte scolaire que contre ce qu'il appelle le "mépris" avec lequel celle-ci a été élaborée. Il affirme qu'il n'a jamais été associé ni même informé par l'inspecteur d'académie comme c'est la règle. "Il n'est pas normal qu'un inspecteur d'académie se comporte comme un état dans l’État, sans concertation avec les élus locaux" s'insurge-t-il. Rappelant qu'il est de droit co-président du Comité Départemental de l’Éducation Nationale qui justement délibère sur la carte scolaire. Et que la presse, les syndicats ont eu des informations que lui n'avait pas.

Il y a un mépris fort de l'ensemble des ruraux. Pascal Coste

Cette attitude montre selon Pascal Coste un mépris plus global de la ruralité par ce gouvernement, et par l’État en général, qui prend des décisions qui ont un lourd impact sur les zones rurales. Et de citer la hausse du prix du gasoil, la limitation de vitesse à 80 kilomètres heures. "Le gouvernement, dit il, déroule ses projets en oubliant complètement les ruraux". D'où le moyen utilisé par le président du Conseil départemental de justement ne plus travailler main dans la main avec l’État par exemple pour l'élaboration des contrats de transitions écologiques et, plus symboliquement, de ne pas se rendre aux veux du préfet ce vendredi, si d'ici là il n'a pas obtenu le retrait de ce projet de carte scolaire. Il appelle d'ailleurs tous les maires corréziens à faire de même.