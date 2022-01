La colère des enseignants contre la gestion de l'épidémie : 200 personnes manifestent à Tulle

La mobilisation dans l'Éducation nationale contre la gestion de la crise sanitaire a été importante ce jeudi. Même si les chiffres avancés par le ministère sont loin des 75 % de grévistes en primaire envisagés par les syndicats. Dans l'académie de Limoges, ils étaient un peu plus de 41 % en primaire et 28,5 % dans le secondaire selon les chiffres du rectorat. A Tulle, environ 200 personnes ont manifesté devant la cité administrative en début d''après-midi.

La valse des protocoles

Dans le rassemblement un mot domine :"vraiment un ras-le-bol complet" lance Élisa, enseignante dans une école d'Égletons. "Des changements incessants, explique-t-elle. Les informations il faut qu'on aille les chercher nous, avant le moment d'application". Daniel, enseignant dans le privé à Brive, rappelle qu'il y a eu trois protocoles différents dans la seule semaine de la rentrée des fêtes. "Ce sont des textes qui tombent le soir à 17h ou à 18h et qu'il faut appliquer le lendemain !" Une mauvaise communication que Louis, lycéen à Tulle, est venu également dénoncer : "Ils prennent des mesures très floues et la communication est extrêmement mauvaise. On n'est jamais au courant".

Chefs d'établissement et enseignants côte à côte

Le sentiment d'être ainsi méprisé par le ministre domine. Preuve en est selon Jérôme, prof en lycée professionnel, le criant manque de matériels de protection adaptés. "On a encore des masques en tissu dont on sait l'efficacité. Tout ce qui est détecteur de CO2, ça c'est aux abonnés absents". Un mépris ressenti jusque parmi les chefs d'établissement qui, chose rarissime, se sont en grand nombre joints aux enseignants. "Une fois de plus le protocole a changé, rappelle l'une d'entre eux, et c'est la presse qui en a parlé. On n'était même pas au courant". "Nous aussi, on veut que nos établissements restent ouverts, mais pas à n'importe quel prix" ajoute une autre.