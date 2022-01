Grève ce jeudi : la colère des enseignants monte fort contre les protocoles Covid

C'est une grève qui s'annonce très suivie. La grande majorité des syndicats d'enseignants appellent à la grève nationale ce jeudi dans les écoles, collèges et lycées. Ils veulent ainsi dénoncer "une pagaille indescriptible" dans les établissements en raison de l'épidémie de Covid-19. Les prévisions font état de 75% de grévistes ce jeudi.

Des protocoles intenables selon les syndicats d'enseignants

Tous ces grévistes affirment que les protocoles sanitaires sont irréalisables et leur changement de jour en jour est ingérable. Aujourd'hui, les parents peuvent attendre la fin de la journée avant de récupérer un enfant cas contact et pratiquer trois autotests en six jours. La plupart des syndicats enseignants réclament le retour à la règle protectrice (un cas positif = fermeture de la classe et isolement des cas contacts intrafamiliaux).

Ils demandent aussi une politique de tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques. Et très concrètement sur le terrain, notamment les enseignants et enseignantes disent qu'ils ne peuvent plus exercer correctement leurs missions et la pédagogie en souffre.

Des parents d'élèves partagés

Du côté des parents, plusieurs fédérations de parents soutiennent le mouvement de grève, comme la FCPE qui dénonce "des mesurettes" qui ne vont "pas dans l'intérêt de l'enfant".

Alors faut-il fermer les écoles, comme lors du premier confinement, au lieu de sauter de protocole en protocole ? À Marseille, les avis sont très partagés, notamment entre les parents qui ont des solutions de garde faciles et ceux qui n’en n’ont pas. La Ville de Marseille, dans la voix de son adjointe à la Santé, affirme que l’actuel protocole est strictement respecté. Michèle Rubirola précise que l’objectif est le maintien des écoles ouvertes.